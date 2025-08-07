Egy közepes méretű megyeszékhely hálózati kapacitásával készült az idei Szigetre a Yettel

Kétszázszor több telefonhívás, ezerkétszázszor több adathasználat – ezek jellemzik a Sziget Fesztivált mobilhasználati szokások szempontjából az Óbudai-sziget egy átlagos hetéhez képest – írja közleményében fesztivál hivatalos telekommunikációs partnere, a Yettel.

Szerdán ismét elrajtolt a Sziget Fesztivál, az ilyen nagyszabású rendezvények, ahol egyszerre több tíz-, akár százezer ember gyűlik össze, különleges mobilhálózati felkészülést igényelnek. A Szigeten egy-egy bázisállomás csúcsórai forgalma akár 25-szöröse is lehet egy átlagos budapesti bázisállomásénak. Összehasonlítva mindezt az Óbudai-sziget egy átlagos nyári hetével, elmondható, hogy a fesztivál ideje alatt tavaly a Yettel hálózatán összesen mintegy kétszázszor többet telefonáltak és ezerkétszázszor több adatot használtak fel a fesztivállátogatók a helyszínen.

Az adatokból az is kiderült, hogy a 2024-es Szigeten is már az előző évhez képest több mint 50 százalékkal több adatot forgalmaztak a fesztiválozók a csúcsidőszakban, amelynek már csaknem a 25 százaléka 5G-hálózaton történt; ezen belül az utolsó nap éjjel 11 és éjfél közt volt a legmagasabb (közel 600 GB) az adatforgalom.

A Yettel egy közepes méretű megyeszékhely hálózati kapacitásával készült az idei fesztiválra – derül ki a közleményből.

A Sziget területén a hétköznapi hálózati kapacitást további 20 helyszínen összesen 31 szektor kiépítésével erősíti a Yettel a hálózati infrastruktúra partnerével, a Cetinnel közösen, hogy a mobilhálózat megbízhatóan kiszolgálja az esemény ideje alatt hirtelen megugró adat- és hangforgalom igényt.

