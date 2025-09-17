Tőzsdére menne egy riasztós cég, a Porsche óta nem volt ekkora kibocsátás

A szerdai közlemény szerint a bevételek erősítik majd a vállalat mérlegét és csökkentik az adósságállományt. A folyamat során új részvényeket bocsátanak ki, emellett két meglévő befektető, az Alba Investments Sarl és a Securholds Spain SL további 235 millió eurót fektet be.
A Verisure tőzsdei bevezetése Európa legnagyobb első részvénykibocsátása lehet a Porsche AG 2022-es, több mint 9 milliárd eurós tőzsdére lépése óta.
Az európai IPO-piac az év első felében több mint egy évtizede a leggyengébb időszakát élte a tranzakciók mennyiségét tekintve.
Az 1988-ban Svédországban alapított Verisure háztartások és kisvállalkozások számára fejleszt felügyelt biztonsági rendszereket Európában és Latin-Amerikában. Termékei között videós érzékelők, kamerák, ütésérzékelők és okoszárak szerepelnek.
A tervezett IPO-ból származó bevételek várhatóan körülbelül 3-szorosra csökkentik a nettó tőkeáttételt. A Verisure közölte, hogy az új tőkét bizonyos fennálló adósságok refinanszírozására és az ADT Mexico felvásárlásának finanszírozására használják fel.
A kibocsátást a DNB Carnegie Investment Bank AB, a Goldman Sachs International és a Morgan Stanley & Co. vezeti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Von der Leyen Trump támogatásával csaphat Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt
A z amerikai elnökkel való egyeztetés után a Bizottság jelentősen megerősíti soron következő szankciós csomagát.
164 ezer autót hív vissza a Stellantis
Jeep járműveket érint.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Kis pluszok.
Meglepő bejelentés érkezett Moszkvából: Washington segítségével újraindulhat a milliárdos energiaprojekt
Mélyítenék az energetikai együttműködést.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod