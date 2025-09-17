  • Megjelenítés
Tőzsdére menne egy riasztós cég, a Porsche óta nem volt ekkora kibocsátás
Tőzsdére menne egy riasztós cég, a Porsche óta nem volt ekkora kibocsátás

A Hellman & Friedman tulajdonában lévő Verisure riasztórendszereket gyártó vállalat 3,1 milliárd eurós tőkebevonást tervez stockholmi tőzsdei bevezetése során, ami az elmúlt három év legnagyobb értékű elsődleges részvénykibocsátása lehet Európában - írta a Bloomberg.
A szerdai közlemény szerint a bevételek erősítik majd a vállalat mérlegét és csökkentik az adósságállományt. A folyamat során új részvényeket bocsátanak ki, emellett két meglévő befektető, az Alba Investments Sarl és a Securholds Spain SL további 235 millió eurót fektet be.

A Verisure tőzsdei bevezetése Európa legnagyobb első részvénykibocsátása lehet a Porsche AG 2022-es, több mint 9 milliárd eurós tőzsdére lépése óta.

Az európai IPO-piac az év első felében több mint egy évtizede a leggyengébb időszakát élte a tranzakciók mennyiségét tekintve.

Az 1988-ban Svédországban alapított Verisure háztartások és kisvállalkozások számára fejleszt felügyelt biztonsági rendszereket Európában és Latin-Amerikában. Termékei között videós érzékelők, kamerák, ütésérzékelők és okoszárak szerepelnek.

A tervezett IPO-ból származó bevételek várhatóan körülbelül 3-szorosra csökkentik a nettó tőkeáttételt. A Verisure közölte, hogy az új tőkét bizonyos fennálló adósságok refinanszírozására és az ADT Mexico felvásárlásának finanszírozására használják fel.

A kibocsátást a DNB Carnegie Investment Bank AB, a Goldman Sachs International és a Morgan Stanley & Co. vezeti.

