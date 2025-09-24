  • Megjelenítés
Alulteljesített a magyar tőzsde, megütötték a Telekomot
Üzlet

Alulteljesített a magyar tőzsde, megütötték a Telekomot

Portfolio
Ma sem volt jó napja a magyar tőzsdének. A nagypapírok közül ugyan pluszban zárt az OTP, de a Magyar Telekom nagyot esett a hazai átlaghoz képest.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Ma a BUX-index 0,4 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, 3 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a CIG Pannónia árfolyama 3,8 százalékot esett, a Duna House árfolyama pedig 0,0 százalékkal esett. A legjobban ma a Rába részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 3,8 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és az Opus részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Harmadával rövidült a lakások értékesítési ideje, nem csak az Otthon Start miatt

Télre pöröghet fel igazán a lakáskeresés

Tovább növeli a zöldhitel-állományát az OTP: "Legfontosabb dolgunk, hogy finanszírozzunk"

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Végre egy komoly grafikon

Máris hiányoznak a habkönnyű témák. Nyáron a klímagyilkos Buksiról, a pisztáciáról, a metánt pöfögő marhákról szóltak a hírleveleink - kis cuki témákról, amik nem kavarják... The po

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

MISKOLC - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 24.

SZEGED - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 25.

KAPOSVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

PÉCS - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 30.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
tőzsde makronaptár-idő-iroda-monitor-munkahely-munkaidő-óra-öltöny-telefon-tőzsde-üzlet
Üzlet
Keresik az irányt a tőzsdék
Pénzcentrum
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility