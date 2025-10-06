Folytatódik a kormányzati leállás, bizonytalanság jön a tőzsdéken

Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: Ázsiában felemás a kép, Európában iránykereséssel indulhat a nap. A folytatódó kormányzati leállás miatt a befektetők ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama.
Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac
Az olajárak közel 1,5%-kal emelkedtek hétfőn, miután az OPEC+ a vártnál szerényebb termelésnövelést jelentett be, bár az elemzők szerint a gyenge keresleti kilátások korlátozzák a további áremelkedést - írja a Reuters.
Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde
A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225 index több mint 4%-kal emelkedett hétfőn, miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így Japán első női miniszterelnöke lehet - jelentette a Cnbc.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,92 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékot esett, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,1százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,31 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adat is érkezik. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 758,28
|0,5%
|1,1%
|3,3%
|9,9%
|11,3%
|68,9%
|S&P 500
|6 715,79
|0,0%
|1,1%
|4,1%
|14,2%
|17,8%
|100,6%
|Nasdaq
|24 785,52
|-0,4%
|1,1%
|5,9%
|18,0%
|25,2%
|120,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 769,5
|1,9%
|0,9%
|9,1%
|14,7%
|18,7%
|98,7%
|Hang Seng
|27 140,92
|-0,5%
|3,9%
|7,1%
|35,3%
|22,7%
|15,7%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|2,0%
|4,1%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 378,8
|-0,2%
|2,7%
|3,3%
|22,5%
|28,2%
|92,1%
|CAC
|8 081,54
|0,3%
|2,7%
|4,7%
|9,5%
|8,1%
|67,5%
|FTSE
|9 491,25
|0,7%
|2,2%
|3,4%
|16,1%
|14,6%
|60,8%
|FTSE MIB
|43 258,11
|0,4%
|1,4%
|3,5%
|26,5%
|30,4%
|126,9%
|IBEX
|15 585,1
|0,6%
|1,5%
|5,4%
|34,4%
|34,1%
|130,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 462,9
|0,8%
|1,3%
|-2,6%
|26,6%
|38,3%
|200,3%
|ATX
|4 756,79
|1,0%
|2,2%
|3,5%
|29,9%
|32,7%
|126,4%
|PX
|2 368,78
|0,4%
|1,6%
|4,8%
|34,6%
|48,9%
|176,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 080
|1,0%
|0,0%
|-3,4%
|34,1%
|58,5%
|195,5%
|Mol
|2 770
|-0,1%
|1,1%
|-4,1%
|1,5%
|5,9%
|66,3%
|Richter
|10 170
|1,2%
|4,1%
|-1,5%
|-2,2%
|-5,6%
|55,0%
|Magyar Telekom
|1 852
|1,8%
|2,1%
|-2,1%
|45,4%
|78,8%
|410,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,65
|0,6%
|-7,3%
|-4,2%
|-14,9%
|-17,1%
|67,1%
|Brent
|64,54
|0,6%
|-8,0%
|-4,6%
|-13,6%
|-15,9%
|64,0%
|Arany
|3 880,27
|1,2%
|2,8%
|8,9%
|47,8%
|46,3%
|103,4%
|Devizák
|EURHUF
|388,5
|-0,2%
|-0,6%
|-1,3%
|-5,6%
|-3,2%
|8,5%
|USDHUF
|330,9059
|-0,5%
|-1,0%
|-2,0%
|-16,7%
|-9,1%
|8,2%
|GBPHUF
|445,6899
|-0,2%
|-0,4%
|-1,8%
|-10,4%
|-6,7%
|12,6%
|EURUSD
|1,1741
|0,2%
|0,4%
|0,7%
|13,4%
|6,6%
|0,2%
|USDJPY
|147,3300
|0,0%
|-1,5%
|-0,6%
|-6,3%
|0,4%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3473
|0,4%
|0,5%
|0,3%
|7,6%
|2,8%
|4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|122 308
|1,4%
|11,5%
|9,4%
|29,6%
|101,3%
|1 056,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,8%
|-1,4%
|-2,4%
|-10,3%
|6,7%
|491,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|0,0%
|-1,6%
|-1,4%
|12,5%
|24,5%
|-596,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,1%
|-0,6%
|-4,7%
|3,9%
|7,2%
|190,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: da-kuk
