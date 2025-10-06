  • Megjelenítés
Folytatódik a kormányzati leállás, bizonytalanság jön a tőzsdéken
Folytatódik a kormányzati leállás, bizonytalanság jön a tőzsdéken

Portfolio
A tőzsdék szempontjából ma érkeznek fontos adatok Európában, jön ugyanis a magyar és az euróövezeti kiskereskedelmi adat is, a kérdés mindkettő esetében egyforma: tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok. A tengerentúlon eközben folytatódik a kormányzati leállás, ezért a friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára.

Ami a részvénypiaci folyamatokat illeti: Ázsiában felemás a kép, Európában iránykereséssel indulhat a nap. A folytatódó kormányzati leállás miatt a befektetők ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama.
Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac

Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde

Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,92 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékot esett, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,1százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,31 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adat is érkezik. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 758,28 0,5% 1,1% 3,3% 9,9% 11,3% 68,9%
S&P 500 6 715,79 0,0% 1,1% 4,1% 14,2% 17,8% 100,6%
Nasdaq 24 785,52 -0,4% 1,1% 5,9% 18,0% 25,2% 120,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 769,5 1,9% 0,9% 9,1% 14,7% 18,7% 98,7%
Hang Seng 27 140,92 -0,5% 3,9% 7,1% 35,3% 22,7% 15,7%
CSI 300 4 640,7 0,0% 2,0% 4,1% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 378,8 -0,2% 2,7% 3,3% 22,5% 28,2% 92,1%
CAC 8 081,54 0,3% 2,7% 4,7% 9,5% 8,1% 67,5%
FTSE 9 491,25 0,7% 2,2% 3,4% 16,1% 14,6% 60,8%
FTSE MIB 43 258,11 0,4% 1,4% 3,5% 26,5% 30,4% 126,9%
IBEX 15 585,1 0,6% 1,5% 5,4% 34,4% 34,1% 130,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 100 462,9 0,8% 1,3% -2,6% 26,6% 38,3% 200,3%
ATX 4 756,79 1,0% 2,2% 3,5% 29,9% 32,7% 126,4%
PX 2 368,78 0,4% 1,6% 4,8% 34,6% 48,9% 176,2%
Magyar blue chipek              
OTP 29 080 1,0% 0,0% -3,4% 34,1% 58,5% 195,5%
Mol 2 770 -0,1% 1,1% -4,1% 1,5% 5,9% 66,3%
Richter 10 170 1,2% 4,1% -1,5% -2,2% -5,6% 55,0%
Magyar Telekom 1 852 1,8% 2,1% -2,1% 45,4% 78,8% 410,9%
Nyersanyagok              
WTI 61,65 0,6% -7,3% -4,2% -14,9% -17,1% 67,1%
Brent 64,54 0,6% -8,0% -4,6% -13,6% -15,9% 64,0%
Arany 3 880,27 1,2% 2,8% 8,9% 47,8% 46,3% 103,4%
Devizák              
EURHUF 388,5 -0,2% -0,6% -1,3% -5,6% -3,2% 8,5%
USDHUF 330,9059 -0,5% -1,0% -2,0% -16,7% -9,1% 8,2%
GBPHUF 445,6899 -0,2% -0,4% -1,8% -10,4% -6,7% 12,6%
EURUSD 1,1741 0,2% 0,4% 0,7% 13,4% 6,6% 0,2%
USDJPY 147,3300 0,0% -1,5% -0,6% -6,3% 0,4% 39,8%
GBPUSD 1,3473 0,4% 0,5% 0,3% 7,6% 2,8% 4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 122 308 1,4% 11,5% 9,4% 29,6% 101,3% 1 056,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,8% -1,4% -2,4% -10,3% 6,7% 491,7%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,0% -1,6% -1,4% 12,5% 24,5% -596,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 0,1% -0,6% -4,7% 3,9% 7,2% 190,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
