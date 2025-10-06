  • Megjelenítés
Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító
Üzlet

Speciális céget alapított az Uniqa Biztosító

Portfolio
Uniqa Sustainable and Financial Business Solutions Kft. néven új, a klasszikus céges biztosítási szolgáltatásokon túlmutató tevékenységet folytató leányvállalatot alapított a magyarországi Uniqa Biztosító – közölte a társaság.

Az új cég tevékenységi körébe tartozik a mérnöki kockázati tanácsadás, ESG stratégiai javaslatok megfogalmazása és a mindennapi működést lekövető gyakorlati megoldások; portfóliójának részét képezi a vagyonvédelem, műtárgy szakértés, gépjármű flotta-menedzsment tanácsadás is – közölte a biztosító.

A cég által ígért adatvezérelt megközelítés sok szempontból megalapozott döntéshozatalt tesz lehetővé a partnerek számára. Azt írják: holisztikus szemléletű kockázatértékeléseit a biztosítótársaságnál rendelkezésre álló kockázatelemző-mérnöki kompetenciákat és szakértelmet hasznosítva készíti, ügyelve arra, hogy ügyfeleinek lépésről lépésre megvalósítható megoldásokat adjon az éghajlati, valamint az üzleti ellenállóképesség megerősítéséhez.

Az új társaság létrejöttét Zubor Tibor, az Uniqa Sustainable and Financial Business Solutions Kft. felügyelőbizottságának elnöke a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének (FBAMSZ) éves konferenciáján jelentette be.

A napokban derült ki az is, hogy stratégiai együttműködést kötött az Uniqa Biztosító Zrt., kisebbségi tulajdonrészt vásárolva a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. leányvállalatában, a HUNBenefit Többes Ügynök Kft.-ben. Digitális transzformációs programja keretében a biztosító átszervezi függőügynöki hálózatát; a jövőben a Hungarikum Alkusz leányvállalatának kötelékében többes ügynökként szolgálja ki ügyfeleit, és gondozza a mintegy 200 ezer biztosítási szerződést.

