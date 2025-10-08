  • Megjelenítés
Új összefogást jelentettek be a biztosításközvetítők digitalizációja érdekében
Új összefogást jelentettek be a biztosításközvetítők digitalizációja érdekében

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) és a Magyar Biztosítási Tanácsadók Szövetsége (MBTSZ) stratégiai együttműködést kötött a biztosításközvetítői szektor digitalizációjának előmozdítása érdekében – közölte a két fél.
Nagy Elek, az MKIK és Keszthelyi Erik, az MBTSZ elnöke (címlapképünkön jobbról balra) hangsúlyozta: a két szervezet olyan közös fellépésre készül, amely hosszú távon segíti a hazai biztosításközvetítői szektorban tevékenykedő kis- és középvállalkozásokat, fokozva az ágazat fejlődését, fenntartható növekedését és versenyképességét.

Nemzetközi felmérések alapján a közvetítő cégek több mint 70 százaléka már alkalmaz digitális értékesítési eszközöket, ugyanakkor a teljesen digitalizált ügyintézés jelenleg csak 10 százalékuknál érhető el. Jelenleg a fogyasztók 63 százaléka digitális csatornán keresztül szeretne kapcsolatot tartani tanácsadójával.

A digitalizált folyamatoknak köszönhetően az ajánlatadás átfutási ideje átlagosan 30 százalékkal rövidül. Azoknál a közvetítőknél, ahol mesterséges intelligencia támogatja a kockázatfelmérést és ajánlatadást, az ügyfélmegtartási arány 12–15 százalékkal magasabb, a keresztértékesítésből származó bevételek pedig 20 százalékkal nőttek.

Mindez egyértelműen mutatja, hogy a közvetítői piac számára a digitalizáció azonnali alkalmazkodási kényszer és ez a magyar piacra is igaz. A gyorsan reagáló cégek nemcsak 15–25 százalékos költségcsökkenést érhetnek el, hanem tartós versenyelőnyre is szert tesznek a következő években – ahogyan azt a legfrissebb nemzetközi felmérések is igazolják.

Az MBTSZ és az MKIK közös munkája keretében szakmai ajánlások, módszertanok és útmutatók készülnek a hazai vállalkozások számára, valamint a tudásmegosztásra is kiemelt hangsúlyt helyeznek annak érdekében, hogy a digitalizáció a mindennapi gyakorlat szerves részévé váljon – közölték. A megállapodás főbb pontjai:

  • Közös módszertan és ajánlások kidolgozása, amelyek iránymutatást adnak a digitalizáció gyakorlati megvalósításához.
  • Kölcsönös információcsere, közös kiadványok, kutatások, elemzések és szakmai rendezvények.
  • Közös részvétel a szakmai és tudományos eseményeken, valamint rendszeres szakmai találkozók.
  • Oktatási és továbbképzési programok szervezése.

Az együttműködés egyik legfontosabb célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások, amelyek a magyar gazdaság gerincét alkotják, felkészülhessenek a digitális transzformációra.

