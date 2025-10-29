Elfáradtak a magyar tőzsde sztárpapírjai az őrült száguldás után

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.
A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,
az OTP árfolyama 1,5 százalékos pluszban van céláremeléseket követően,
a Mol árfolyama 1,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb. Míg a Richter árfolyama 1,1 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az utóbbi időszak sztárpapírjai ma korrigálnak, a Rába árfolyama 4,1 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 3,6 százalékkal esett.
A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 3,2 százalékkal került feljebb.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,99 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Rába és a Richter részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: nonnie192
