FONTOS Bejelentette Putyin, hogy sikeresen tesztelték a szupertorpedót, amely radioaktív hullámokkal pusztíthat el egész városokat
Elfáradtak a magyar tőzsde sztárpapírjai az őrült száguldás után
Elfáradtak a magyar tőzsde sztárpapírjai az őrült száguldás után

Portfolio
Jó a hangulat a magyar tőzsdén, pluszban áll a BUX a kereskedési nap felénél, a blue chipek közül az élen az OTP-vel, amit céláremelések segítenek ma. Korrekció látszik viszont az utóbbi időszak két sztárpapírjánál, esik a 4iG és a Rába a közelmúlt masszív emelkedését követően.
A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,6 százalékos pluszban áll. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik,

az OTP árfolyama 1,5 százalékos pluszban van céláremeléseket követően,

a Mol árfolyama 1,4 százalékot emelkedett, a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb. Míg a Richter árfolyama 1,1 százalékos mínuszban áll az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, az utóbbi időszak sztárpapírjai ma korrigálnak, a Rába árfolyama 4,1 százalékot esett, a 4iG árfolyama pedig 3,6 százalékkal esett.

A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 3,2 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 5,99 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a 4iG, a Mol, a Rába és a Richter részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
