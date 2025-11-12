Adják a tech-papírokat, szétszakadt Amerika

Lefordultak a tech-papírok
A Nasdaq már 0,7 százalékos mínuszban van, az S&P 500 pedig 0,2 százalékkal került feljebb. A Dow ma is felülteljesít: 0,7 százalékos emelkedésben van az index.
Nagyot ment a magyar tőzsde
0,9 százalékos pluszban zárt szerdán a BUX, a blue chipek is emelkedtek:
- a Mol 2,1,
- a Telekom 1,
- az OTP 0,6,
- a Richter pedig 0,3 százalékos pluszban zárt.
Óriási dologra készül Trump, örülhetnek a befektetők
Donald Trump amerikai elnök nem viccel, és egy olyan eszközhöz folyamodna, amelyhez utoljára Biden elnök a koronavírus idején. Akkor óriási hatása volt a dolognak, de a következményeit utána a befektetők is nyögték. A jó hír viszont az, hogy már ismerjük a forgatókönyvet, ezért tudjuk azt is, milyen lépések jönnek egymás után. Ha ezeken végiglépkedünk ahelyett, hogy a tömeget követnénk, akár jól is kijöhetünk a dologból.
Hatalmas bejelentést tett Szijjártó Péter!
A Mercedes-Benz több tízmilliárd forint értékű beruházással létrehozza az első magyarországi kutatás-fejlesztési központját, amelynek a nyomán tovább erősödik hazánk szerepe az autóipari forradalomban - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Kecskeméten.
Fontos nap közeleg - Mi lesz így az arannyal?
Az aranypiacon folytatódik a vásárlási hullám, a jegyzés továbbra is 4100 dollár felett van unciánként, miközben az amerikai geopolitikai feszültségek enyhülnek az új finanszírozási törvény elfogadásával, amely véget vet a történelem leghosszabb kormányzati leállásának - írja a Kitco. Egyes elemzők szerint várhatóan az amerikai gazdaság jelentős lassulása válik majd nyilvánvalóvá, amint az adatok közzététele folytatódik, ez pedig jelentősebb Fed kamatcsökkentésekhez vezethet, ami kedvez az aranynak.
Megjelent az idei BÉT50 kiadvány
A Budapesti Értéktőzsde bemutatta a BÉT50 – Ötven hazai vállalat sikertörténete című sorozat tizedik kötetét. A jubileumi kiadványban szereplő újabb ötven magyar vállalkozással együtt a BÉT50-közösség immár ötszáz tagot számlál, melynek tagjai a magyar gazdaság legeredményesebb és leginspirálóbb középvállalatai közül kerülnek ki.
Emelkedik Amerika
A Dow 0,4, az S&P 500 és a Nasdaq pedig egyaránt 0,1-0,1 százalékos pluszban van a nyitást követő percekben.
Jön a Wizz Air nagy napja - Mi lesz az árfolyammal?
Csütörtök reggel jelent a Wizz Air. Az igen csak szétvert árfolyamú légitársaságra és a befektetőkre is ráfér most az új impulzus. Éppen ezért megnéztük, hoyg mit mutatnak most a grafikonok, emellett pedig a várakozásokkal is foglalkozunk. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A profik szerint most óriásit robbanhat ez a részvény!
Újra jó a hangulat a tőzsdéken, ebből adódóan pedig több jó lehetőség is adódik. Érdemes most az egyedi sztorikat figyelni, ebből hoztunk most is egyet: a JP Morgan elemzői szerint ugyanis óriási árfolyamrobbanás előtt állhat egy részvény. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Nincs megállás, tovább nőt a Waberer's
A Waberer’s erős, minőségében is javuló harmadik negyedévet hozott: nőtt a bevétel, és tágultak a marzsok, miközben a biztosítási üzlet stabilan termeli a profitot, a logisztikában pedig érezhetően javult a hatékonyság. A gyorsuló pénztermelésnek köszönhetően csökkent a tőkeáttétel, a menedzsment pedig tartja az éves, 50 millió eurót meghaladó EBIT-célt. A társaság 14 órától sajtótájékoztatót tart, melynek legfontosabb üzeneteivel frissítjük a cikket.
Varga Mihály: a magyar tőzsde növekvő teljesítménye is támogatja a gazdaság fejlődését
A Budapesti Értéktőzsdét mára a régió meghatározó tőzsdéjeként tartják számon, növekvő teljesítményével egyre nagyobb mértékben támogatja a gazdaság fejlődését. Ezt a teljesítményt fémjelzi a BUX-index árfolyama is, amely az idei évben 35 százalékkal emelkedett – jelentette ki Varga Mihály a „BÉT50 - ötven hazai vállalat sikertörténete” című kiadvány 10. jubileumi bemutatóján.
Véleményt mondott a Graphisoft Parkról a Wood
A Graphisoft Park a keddi piaczárás után tette közzé harmadik negyedéves számait, amelyeket a Wood friss elemzésében értékelt. Az elemzőház továbbra is vételre ajánlja a részvényt.
Csúcson a magyar tőzsde
Továbbra is határozott emelkedés látható a piacokon, a DAX 1,2 százalékos pluszban van, a CAC 1 százalékot erősödött, míg a FTSE 100 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde 1,1 százalékot emelkedett.
A magyar piacra is megérkezett a felpattanás, a BUX 1,2 százalékot erősödött, ezzel új csúcsra ért a hazai részvényindex. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek,
- az OTP 1,6 százalékot,
- a Mol 1 százalékot,
- a Richter 0,7 százalékot,
- a Magyar Telekom pedig 1 százalékot erősödött.
Dollármilliárdokat keres az AI-őrületen az Nvidia és az Apple egyik legfontosabb beszállítója
A Foxconn harmadik negyedéves profitja 17 százalékkal nőtt az AI-szerverek iránti erős keresletnek köszönhetően, felülmúlva a piaci várakozásokat.
Emelkedés
Emelkednek az európai tőzsdék a nyitás után, a DAX 0,7 százalékkal került feljebb, míg a CAC 0,4 százalékot emelkedett, a FTSE 100 pedig 0,3 százalékos pluszban kezdett. A milánói börze is feljebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac ugyancsak 0,6 százalékot emelkedett.
Nagy átrendeződés kezdődött a tőzsdén, ide áramlik a pénz az AI-részvényekből
A Dow Jones index kedden történelmi zárócsúcsot állított be, miközben a mesterségesintelligencia-sztori után a befektetők a tágabb amerikai gazdaságot lefedő ágazatok felé fordultak - írta a MarketWatch.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
A pozitív nemzetközi hangulattal párhuzamosan a magyar tőzsdén is emelkedéssel indul a nap.
Teljesen kiszállt az Nvidiából a befektetési konglomerátum, be is szakadt az árfolyam
A SoftBank részvényei szerdán egy ponton 10%-ot is estek, miután a cég 5,8 milliárd dollárért értékesítette Nvidia-részesedését, ami rávilágított a vállalat AI-fókuszú befektetéseihez kapcsolódó, növekvő finanszírozási igényekre.
Emelkedés jöhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalék pluszban fejezte be a napot, a S&P 500 0,2 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel emelkedés látszik, a Nikkei 0,52 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,95 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,12 százalékot emelkedett.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,74 százalékot emelkedhet, a CAC 0,27 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,31 százalék pluszban nyithat.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,29 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,53 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma különösebb említésre méltó adat nem érkezik, a német infláció előzetes statisztikája már ismert, így vélhetően nem rengeti meg a piacokat a közlés. Ahogy a csütörtök reggel itthon megjelenő ipari termelési adat sem, mely a szeptemberi részletes statisztikát tartalmazza. Amerikában elvileg egy inflációs adatnak kellene érkeznie, de a kormányzati leállás miatt annak sorsa is bizonytalan, pedig a piacnak fontos kapaszkodót jelenthetne.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,3 százalékos elmozdulással az IBEX index áll az élen, a sereghajtó 10,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 47,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 5,1 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 56,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 927,96
|1,2%
|1,8%
|5,4%
|12,7%
|8,2%
|63,0%
|S&P 500
|6 846,61
|0,2%
|1,1%
|4,5%
|16,4%
|14,1%
|91,6%
|Nasdaq
|25 533,49
|-0,3%
|0,4%
|5,4%
|21,5%
|21,0%
|114,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 842,93
|-0,1%
|-1,3%
|5,7%
|27,4%
|28,6%
|100,6%
|Hang Seng
|26 696,41
|0,2%
|2,9%
|1,5%
|33,1%
|30,7%
|1,8%
|CSI 300
|4 652,17
|-0,9%
|0,7%
|0,8%
|18,2%
|12,6%
|-5,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 088,06
|0,5%
|0,6%
|-0,6%
|21,0%
|23,9%
|82,3%
|CAC
|8 156,23
|1,3%
|1,1%
|3,0%
|10,5%
|9,8%
|49,8%
|FTSE
|9 899,6
|1,1%
|1,9%
|5,0%
|21,1%
|21,8%
|55,1%
|FTSE MIB
|44 438,88
|1,2%
|2,7%
|5,7%
|30,0%
|29,4%
|111,7%
|IBEX
|16 388,8
|1,3%
|2,2%
|5,9%
|41,3%
|41,3%
|110,3%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|107 229,3
|-0,6%
|-0,7%
|5,1%
|35,2%
|39,5%
|181,8%
|ATX
|4 858,93
|0,5%
|1,3%
|4,1%
|32,6%
|36,2%
|101,9%
|PX
|2 484,25
|0,9%
|3,3%
|5,0%
|41,1%
|48,8%
|173,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|32 000
|-2,5%
|-1,5%
|8,3%
|47,5%
|58,7%
|157,6%
|Mol
|3 020
|1,7%
|3,4%
|9,0%
|10,6%
|14,3%
|59,3%
|Richter
|9 865
|1,4%
|-6,0%
|-6,9%
|-5,1%
|-10,3%
|46,1%
|Magyar Telekom
|1 782
|-0,1%
|1,3%
|-1,0%
|39,9%
|51,3%
|388,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|60,94
|0,0%
|-0,7%
|2,0%
|-15,9%
|-13,8%
|47,7%
|Brent
|65,18
|1,7%
|1,1%
|3,8%
|-12,8%
|-9,4%
|48,6%
|Arany
|4 113,01
|0,5%
|3,8%
|2,6%
|56,7%
|57,3%
|120,5%
|Devizák
|EURHUF
|385,3750
|0,5%
|-0,7%
|-1,5%
|-6,3%
|-6,2%
|8,5%
|USDHUF
|332,3630
|0,1%
|-1,6%
|-1,6%
|-16,3%
|-13,8%
|10,0%
|GBPHUF
|437
|0,0%
|-0,8%
|-3,2%
|-12,2%
|-11,8%
|9,6%
|EURUSD
|1,1595
|0,4%
|0,9%
|0,1%
|12,0%
|8,9%
|-1,4%
|USDJPY
|154,0300
|0,0%
|0,4%
|1,0%
|-2,0%
|0,1%
|45,8%
|GBPUSD
|1,3177
|0,2%
|1,0%
|-1,0%
|5,2%
|2,4%
|-0,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|103 015
|-2,8%
|1,5%
|-8,8%
|9,1%
|16,0%
|555,8%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,07
|-1,1%
|-0,4%
|0,7%
|-11,1%
|-6,3%
|330,9%
|10 éves német állampapírhozam
|2,62
|-0,3%
|0,2%
|0,9%
|10,7%
|12,6%
|-620,5%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,97
|1,6%
|1,2%
|1,8%
|5,3%
|1,8%
|209,8%
