Adják a tech-papírokat, szétszakadt Amerika

Továbbra is határozott emelkedés látható a piacokon, a DAX 1,2 százalékos pluszban van, a CAC 1 százalékot erősödött, míg a FTSE 100 0,1 százalékot esett. Az olasz és a spanyol tőzsde 1,1 százalékot emelkedett.

A magyar piacra is megérkezett a felpattanás, a BUX 1,2 százalékot erősödött, ezzel új csúcsra ért a hazai részvényindex. A blue chipek kivétel nélkül emelkednek,