Merre tart a mesterséges intelligencia boom Magyarországon? Érkeznek a válaszok!

Az elmúlt években elképesztő ütemben digitalizálódott a vállalatok működése, ám most az AI-forradalom és annak legújabb ága, az "agentic AI" teljesen új dimenzióba emeli a digitális transzformációt. Az önállóan cselekedni képes AI-ügynökök korábban elképzelhetetlen sebességet és hatékonyságbeli fejlődési lehetőséget kínálnak a cégeknek minden szektorban.
A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek abba, hogyan válhat az AI-technológiákba fektetett tőke valódi versenyelőnnyé, és milyen stratégiák segítik a vállalatokat a mesterséges intelligencia hatékony integrálásában. A program során topmenedzserek osztják meg tapasztalataikat, míg szakértők mutatják be a legújabb technológiai megoldásokat és azok gyakorlati alkalmazását.
Az esemény különös hangsúlyt fektet a finanszírozási lehetőségekre is, bemutatva az elérhető támogatási programokat és befektetési stratégiákat, amelyek segítenek a cégeknek megvalósítani digitális ambícióikat. A biztonság és a szabályozási környezet kérdései mellett a munkaerőpiaci változások és a szervezeti transzformáció témái is kiemelt figyelmet kapnak.
Ők lesznek az előadóink
A konferencia előadói között megtalálhatók a terület legkiválóbb szakértői, a szabályozók, cégvezetők, IT-beszállítók:
- Dávid-Barrett Tamás , viselkedéskutató, alapító és CEO, University of Oxford, Future Human Systems Research
- Solymár Károly Balázs , infokommunikációért felelős államtitkár, Energiaügyi Minisztérium
- Jakab Roland , elnök/vezérigazgató, MI Koalíció/HUN-REN
- Horváth Bence , Commercial Strategy Director, Magyar Telekom
- Giller Tamás , vezérigazgató-helyettes, Neo Property Services
- Kurtisz Krisztián , vezérigazgató, UNIQA Biztosító
- Szathmári Gergő , Senior Product Owner, OTP Bank
- Bozó Károly Barnabás , Cloud Solution Architect, Noventiq
- Turny Ákos, igazgató, Boston Consulting Group
- Prokob Gábor , IT - Üzleti intelligencia vezető, EcoFamily
- Fodor Balázs , üzletfejlesztési szakértő, One Solutions
- Schin Lotár , genAI domain architect, Nokia
- Horváth-Varga János , Head of AI, Magyar Telekom
- Boda Márton Attila , program manager, Innovációs Igazgatóság, K&H Bank
- Dévényi Edit , Senior Data & AI Consultant, SMP Solutions
- Bánhegyi Csanád , Data & AI Commercial Portfolio Manager, Magyar Telekom
- Petri Bernadett , ügyvezető igazgató, miniszteri biztos, MFOI, Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium
- Dászkál János, vezető szakértő, Magyar Fejlesztésösztönző Iroda, nemzeti kapcsolattartó, Digitális Európa Program
- Németh Edina , nemzetközi kapcsolatok koordinátor, HUN-REN SZTAKI
- Zelena Viktória , Head of Product Strategy, Idomsoft
- Posta Donát , alapító, vezérigazgató, Scoutlabs
- Ács Zoltán , vezérigazgató-helyettes, MKIK Tőkealap-kezelő
- Feigli Ferenc , ügyvezető, Közép-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
- Delouri Gagan , Partner Sales Engineering Team Leader, Ping Identity
- Vári Csaba , ügyvéd, Baker McKenzie
- Darabos Tamás , vezérigazgató-helyettes, Telvice
- Pocsai Zsolt , ügyvezető igazgató, OTP Bank
- Hegedűs Ferenc , Head of Customer, Integration & Devops Factory, Yettel
- Lakos Lambert István , informatikai igazgató, Nemzeti Adó- és Vámhivatal
- Gaál Barna , nemzetközi igazgató, Digitális Magyarország Ügynökség
- Sólyom Balázs , Chief Data Officer, Trendency
- Fekete Csongor , Managing Director, HolistiCRM
- Nacsák Tamás , Enterprise Architect, Telcotrend
- Lepesi János , projekt koordinátor, EconomySoft
- Jacobs Eszter , Sales Director
- Hegedűs Péter , vezérigazgató-helyettes, CDC, Pulze Digital, Shiwaforce
- Bálint Viktor , Chief Growth Officer, Codecool
- Lenk István , elnök, ABSL Hungary
- Gulyás Tibor , stratégiai főtanácsadó, Energiaügyi Minisztérium
- Gál Balázs , Senior Director, Talent Acquisition EMEA, Flex
- Nyul Attila , logisztikai és beszerzési igazgató, TMX Mobile Solution Szerviz
- Gaál Norbert , CEO, Co-Founder, First Principle Innovation, AI Budapest
- Ott Kitti , IT digitalizációs vezető, DPD Hungary
- Bortnyák Adorján , Managing Director, Geomant/Graia
- Fuchs Gábor , Head of digital, IPG Mediabrands
A konferencia programja ízelítőt ad a legaktuálisabb témákból:
- Hogyan lesz versenyelőny az AI-forradalomból? – Use case-ek, megoldások és esettanulmányok
- Adatvezérelt működés, digitális vállalatirányítás és automatizált adminisztráció – Operatív hatékonyságnövelés modern eszközökkel
- Mit tartogat a cégeknek az "agentic Ai"? – AI-ügynökök vállalati környezetben
- Nagy nyelvi modellek a céges működésben – Hogyan és melyiket válasszuk?
- Költségcsökkentés és digitális transzformáció innovatív technológiákkal
- E-közigazgatás és digitális állam – Merre tart Magyarország?
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Erste Bank: derült égből villámcsapásként ért minket az extraprofitadó megduplázása
A tavalyival megegyező nyereséget ért el a hitelintézet.
Merre tart a mesterséges intelligencia boom Magyarországon? Érkeznek a válaszok!
Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Nagy lépést tett Kína: tovább növelnék a jüan szerepét
Finanszírozó devizaként.
Az Otthon Starton kívül is jó döntés az ingatlan: kanyarban készül előzni a Fundamenta
A lakáskeresők igényei ma már túlmutatnak az előtakarékoskodáson.
Még rövidebb pórázra kötné az IDF-et Jeruzsálem? - Példátlan döntést hozott a védelmi miniszter
Újabb súrlódási pont a kormány és a hadsereg között.
Odapirított az MNB a biztosítóknak, máris léptek az utasbiztosításoknál
A szerződéses kikötések a fogyasztók számára egyértelművé váltak.
Kiszivárogtak Donald Trump célpontjai – Megérkezett az erősítés, gyakorlatilag bármikor megindulhatnak a bombázók
Ebből gyakorlatilag bármelyik percben háború lehet.
A megújuló energiaforrások helyettesítő hatása
A német villamosenergia-piac tapasztalatai szerint a megújuló energiaforrások kibocsátáscsökkentő hatása csak megfelelő piaci szabályozás mellett érvényesül tartósan.
Akár több százezer forintot spórolhatsz az életbiztosításon, ha még idén megkötöd
Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj. Igen ám, de jellemzően nem a tényleges életkor számít, hanem a naptári
Zsiday Viktor: Ha 10 közgazdászból 10 egyetért, az nagyon veszélyes
A HOLD Alapkezelő szakemberei, Zsiday Viktor és Szőcs Gábor portfóliókezelők is színpadon voltak a Portfolio Professional Investment Day 2025 konferencián, ahol az is kiderült, hogy... The post Z
Top 10 osztalék részvény - 2025. november
November harmadikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Miért áraszt el minket az illegális dohány?
A JTI Hungary Zrt. szakértőivel beszélgettünk.
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod