Átalakul az iPhone-univerzum: évente akár 6 új modellt is piacra dobhatnak
Teljesen átrendezheti az okostelefonos naptárat az Apple: 2026-tól szétszedi a klasszikus őszi új iPhone-premiert, és áttér egy évente kétszeri modell bemutatóra - írta meg az apple insider.

A Mark Gurman által megszellőztetett tervek szerint 2026 őszén három prémium modell érkezik:

A sztenderd modellek bemutatását azonban elcsúsztatja a cég: az iPhone 18 és az iPhone 18e egy külön esemény alkalmával, tavasszal érkezhetnek.

Mindez azt jelenti, hogy

így egy évben öt-hat új iPhone-t is piacra dobhatnak.

És ezzel nincs vége - ekkor debütálhat egy teljesen új sorozat, az iPhone Air is, amely a pletykák szerint a „középkategória újragondolása” lehet, prémium dizájnnal, visszafogottabb áron.

Termékdömping jön az Apple-nél

Tim Cook: annyira kelendő lett az új iPhone, hogy nem tudtak eleget gyártani

