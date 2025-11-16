Átalakul az iPhone-univerzum: évente akár 6 új modellt is piacra dobhatnak

A Mark Gurman által megszellőztetett tervek szerint 2026 őszén három prémium modell érkezik:

A sztenderd modellek bemutatását azonban elcsúsztatja a cég: az iPhone 18 és az iPhone 18e egy külön esemény alkalmával, tavasszal érkezhetnek.

Mindez azt jelenti, hogy

így egy évben öt-hat új iPhone-t is piacra dobhatnak.

És ezzel nincs vége - ekkor debütálhat egy teljesen új sorozat, az iPhone Air is, amely a pletykák szerint a „középkategória újragondolása” lehet, prémium dizájnnal, visszafogottabb áron.

Címlapkép forrása: Shutterstock