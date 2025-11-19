Megosztott a Fed: kiderült, miért bukhat el a decemberi kamatvágás

A szerdán közzétett jegyzőkönyv szerint a Federal Reserve tisztviselői arról vitáztak, hogy a gyengülő munkaerőpiac vagy a makacs infláció jelenti-e a nagyobb kockázatot, és abban is eltértek, hogy folytatni kell-e a kamatvágásokat. Bár a nyíltpiaci bizottság (FOMC) októberben csökkentett,
a további lépések iránya bizonytalanabbá vált.
Több döntéshozó kételyeinek adott hangot a piacok által széles körben várt decemberi újabb vágással kapcsolatban, és sokan úgy vélték, legalább 2025-ig nincs szükség további csökkentésre.
A jegyzőkönyv így fogalmaz: "Néhány résztvevő úgy ítélte meg, hogy decemberben indokolt lehet a célkamat-sáv további csökkentése, ha a gazdaság a két ülés közötti időszakban a várakozásaiknak megfelelően alakul." Ugyanakkor "sok résztvevő azt javasolta, hogy az ő gazdasági kilátásaik mellett valószínűleg célszerű lenne a célkamat-sávot az év hátralévő részében változatlanul hagyni".
A Fed terminológiájában a "sok" erősebb kifejezés, mint a "néhány", ami elmozdulást jelez a decemberi vágás ellenében. A "résztvevők" azonban nem feltétlenül szavazók: az ülésen 19-en vannak jelen, de csak 12-en szavaznak, így nem egyértelmű, miként alakul a szavazók köre decemberre.
Ez összhangban áll Jerome Powell elnök üzenetével az ülés utáni sajtótájékoztatón: a decemberi vágás nem "előre eldöntött" tény. Powell nyilatkozata előtt a kereskedők gyakorlatilag biztosra vették az újabb lépést a december 9–10-i ülésen, ám szerda délutánra ennek esélye kevesebb mint egyharmadra esett. A jegyzőkönyv ugyanakkor hozzáteszi: "a résztvevők többsége" a jövőben további kamatcsökkentéseket tart valószínűnek, bár nem feltétlenül már decemberben.
A FOMC végül negyed százalékponttal vágott, a 10–2 arányú szavazás ugyanakkor nem tükrözte teljes mértékben a testületen belüli megosztottságot egy olyan intézményben, ahol általában ritka a nyílt egyet nem értés.
A döntéshozók egyszerre aggódtak a lassuló munkaerőpiac és amiatt, hogy az infláció "alig mutat jelet" a jegybank 2 százalékos céljához való tartós visszatérésre.
A jegyzőkönyv több nézőpontot rögzít: "E környezetben sok résztvevő támogatta a célkamat-sáv csökkentését ezen az ülésen; néhányan, bár támogatták a döntést, a változatlan kamatszint mellett is ki tudtak volna tartani; míg többen ellenezték a csökkentést."
A vita középpontjában az állt, mennyire "restriktív" a jelenlegi monetáris politika. Egyesek szerint a negyedpontos vágás ellenére is fékezi a növekedést, mások viszont a gazdasági aktivitás "ellenálló képességéből" arra következtettek, hogy a politika már nem igazán restriktív.
A nyilvános megnyilatkozások alapján az inflációs "galambok" – köztük Stephen Miran, Christopher Waller és Michelle Bowman kormányzók – a munkaerőpiaci gyengülés megelőzése érdekében a vágásokat részesítik előnyben. Velük szemben a "héják" közé sorolt regionális elnökök, például Jeffrey Schmid (Kansas City), Susan Collins (Boston) és Alberto Musalem (St. Louis) attól tartanak, hogy a további csökkentések akadályozhatják a 2 százalékos inflációs cél elérését. A mérsékeltek – Jerome Powell elnök, Philip Jefferson alelnök és John Williams, a New York-i Fed elnöke – türelmesebb megközelítést támogatnak.
A jegyzőkönyv kiemeli, hogy "egy résztvevő" – Miran – egy agresszívebb, fél százalékpontos vágást preferált. Schmid viszont nemmel szavazott, mert semmilyen csökkentést nem támogatott.
A döntéshozatalt az is nehezítette, hogy a 44 napos kormányzati leállás idején nem álltak rendelkezésre hivatalos adatok: a munkaerőpiacra, az inflációra és több más mutatóra vonatkozó jelentések nem készültek el és nem jelentek meg. A kormányzati szervek – például a Munkaügyi Statisztikai Hivatal és a Gazdasági Elemzőiroda – közzétették néhány kimutatás tervezett ütemezését, de nem mindegyikét.
Powell a helyzetet ahhoz hasonlította, mint amikor "ködben vezet" az ember, Waller azonban hétfőn elutasította ezt az analógiát, mondván, a Fednek elegendő adata van a politika alakításához.
A jegyzőkönyv a mérlegpolitikát is érintette: a FOMC megállapodott abban, hogy decemberben leállítja az állampapírok és a jelzálogfedezetű értékpapírok állományának csökkentését. A folyamat eddig több mint 2,5 ezer milliárd dollárral apasztotta a mérleget, amely még így is mintegy 6,6 ezer milliárd dollár. Úgy tűnik, széles körű támogatás övezte a mennyiségi szigorítás leállítását.
