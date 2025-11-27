Fájdalmas gyomrost kaphat a BlackRock, kirúghatják a zsíros bizniszből

New York város legfőbb pénzügyi tisztviselője azt sürgeti, hogy három nagy nyugdíjalap – Teachers’ Retirement System of the City of New York (TRS), New York City Employees’ Retirement System (NYCERS), NYC Board of Education Retirement System (BERS) – váljon meg a BlackRocktól mint vagyonkezelőtől, azaz piaci nyomásgyakorlással lépjen fel a klímaváltozás ellen.

Brad Lander közölte: a BlackRock, a Fidelity és a PanAgora nem kezeli a klímakockázatokat a tőlük elvárt komolysággal,

ezért azt ajánlja, hogy a nyugdíjalapok kezdjék meg új vagyonkezelők kiválasztását részvényportfólióik kezelésére.

A demokrata politikus ezzel csatlakozik azoknak a megválasztott tisztségviselőknek a növekvő táborához, akik a nyugdíjalapok befektetésein keresztül kívánnak környezeti és társadalmi ügyekre hatni, célkeresztbe állítva olyan óriásokat, mint a BlackRock és a State Street.

Lander szerint a BlackRock nem felelt meg a városi nyugdíjrendszerek több klímaelvárásának, például annak, hogy ösztönözze a portfólióvállalatokat konkrét lépésekre, nettó zéró célok kitűzésére és egyértelmű átállási tervek elfogadására. Azt is jelezte, hogy fontolgatja indulását az amerikai kongresszusi választáson, miután New York közelmúltban megválasztott polgármestere, Zohran Mamdani mellett kampányolt.

"Larry Fink kimondta, hogy a klímakockázat pénzügyi kockázat" – mondta Lander a Financial Timesnak, miközben a BlackRock városnak benyújtott dekarbonizációs tervét elégtelennek nevezve. Arra is rámutatott: a State Street – a New York-i nyugdíjalapok második legnagyobb vagyonkezelője – példája bizonyítja, hogy a város elvárásai teljesíthetők.

Akár a Trump-kormányzattól tartanak, akár kifogást keresnek, az biztos, hogy a klímakockázat pénzügyi kockázat... és olyan vagyonkezelőkre van szükségünk, akik a portfólióink hosszú távú kockázataival foglalkoznak

– fogalmazott a főellenőr.

Lander ajánlása nem érinti a BlackRocknál kezelt mintegy 9 milliárd dollárnyi vagyont, amely jelzálog-, magán- és állampapírpiaci befektetéseket tartalmaz.

Armando Senra, a BlackRock amerikai intézményi üzletágának vezetője közölte, hogy

a vállalat egyeztetett a városi nyugdíjalapok befektetési csapatával, és kiterjedtebb klíma-érdekképviseleti lehetőségeket ajánlott.

Szerinte a város azt állította, hogy a BlackRock feladta pénzügyi kötelességét és veszélybe sodorta a nyugdíjakat; ezek a kijelentések szerinte ismét a közpénzből finanszírozott nyugdíjalapok politikai célokra használatát példázzák, ami aláássa a New York-i dolgozók nyugdíjbiztonságát.

A Fidelity és a PanAgora nem reagált azonnal a megkeresésekre.

2025 szeptemberében a holland PFZW nyugdíjalap is bejelentette, hogy megszünteti 14,5 milliárd eurós (kb. 5700 milliárd forintos) megbízását a BlackRocknál, mivel aggályok merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a világ legnagyobb vagyonkezelője nem megfelelően jár el a klímakockázatok terén. A mintegy 250 milliárd eurós vagyont kezelő PFZW a későbbiekben a Robeco, Man Numeric, Acadian, Lazard, Schroders, M&G, UBS és PGGM cégekre bízza közel 50 milliárd eurós részvényportfólióját – közölte a nyugdíjalap szóvivője.

A holland nyugdíjalapokra nyomást gyakorolt egy helyi nonprofit szervezet, a Fossil Free Netherlands, hogy szüntessék meg kapcsolataikat a BlackRockkal. A "Szakítás a BlackRockkal" (Break with BlackRock) kezdeményezés arra kérte a megtakarítókat, hogy sürgessék nyugdíjalapjaikat a cselekvésre, és a nonprofit szervezet weboldala szerint ezt ezrek meg is tették.

A BlackRock korábban globális vezetőként jellemezte magát a fenntartható és átmeneti befektetések terén, és állítása szerint európai, klímatudatos ügyfelei számára olyan termékeket kínál, amelyek teljesítménye összhangban van azok preferenciáival.

