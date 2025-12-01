Durva szigorítás lép életbe a reptereken

Február 1-jétől az Egyesült Államok Közlekedésbiztonsági Ügynöksége (TSA) 45 dolláros díjat számít fel azoknak a légi utasoknak, akiknek személyazonosító okmánya nem felel meg a szigorúbb szövetségi előírásoknak, írja a Reuters.

A díj célja, hogy ösztönözze az utasokat a megerősített, úgynevezett REAL ID azonosítók kiváltására.

A TSA 2025 májusában kezdte meg a REAL ID-előírások fokozatos érvényesítését: az új igazolvány nélkül utazókat eddig figyelmeztették és fokozott ellenőrzésnek vetették alá. A tisztviselők arra kérik az utasokat, hogy szerezzék be a REAL ID-t, vagy még a repülőtérre érkezés előtt fizessék be a díjat. A 45 dolláros díj 10 napos időszakra érvényes.

A Szövetségi Közlönyben november 20-án megjelent tájékoztatás még 18 dolláros díjról szólt azok számára, akik nem rendelkeznek REAL ID-val. Később a tisztviselők újságíróknak tartott eligazításon jelezték, hogy az összeget 45 dollárra emelték, mert a lehetőség költségei a vártnál magasabbnak bizonyultak.

A díj nem visszatéríthető, és akár 30 percet is igénybe vehet a repülőtéren történő fizetés azok számára, akik nem előre rendezték. Kivételes esetekben a hatóság eltekinthet a díj felszámításától.

A 18 év alatti gyermekeknek nem kell igazolványt bemutatniuk a repülőtéri ellenőrző ponton. A legtöbb utas állami hatóság által kiadott, a követelményeknek megfelelő vezetői engedéllyel utazik, de bármely ország által kiállított érvényes útlevél is elfogadott, csakúgy, mint az állandó tartózkodási engedélyt igazoló kártyák, a Védelmi Minisztérium (DoD) igazolványai, a Belbiztonsági Minisztérium (DHS) megbízható utazói kártyái és más elfogadott azonosítók.

Jelenleg a repülőtereken az utasok mintegy 94 százaléka érvényes igazolványt mutat be.

