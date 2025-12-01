Hiába a rekordlátogatottság, a forgalom mégis esik a magyar vendéglátósoknál

A hazai food truckok idén több rendezvényen és nagyobb közönség előtt dolgoztak, mégsem értek el magasabb bevételt – derül ki a Magyar Street Food Egyesület felméréséből. A költés visszafogott, a vendégek egyre inkább csak a legolcsóbb termékeket engedik meg maguknak, bár több magyar szereplő így is látványos mennyiségeket adott el. A trend a BBQ-soknak és italos standoknak kedvezett, miközben sok más műfaj forgalma visszaesett.

A Magyar Street Food Egyesület adatai szerint a hazai food truckok bevételei idén nem emelkedtek, annak ellenére, hogy több fesztiválon és autómentes napon is látogatói csúcs született – a Vámház körúti eseményen például 140 ezren fordultak meg.

A szervezet szerint az egy főre jutó költés évek óta csökken, a vendégek ma már sokkal tudatosabban figyelnek arra, mire adnak ki pénzt, és gyakran csak egyetlen ételt vagy italt választanak.

A tapasztalatok szerint a standok sikerét egyre inkább az dönti el, kínálnak-e 3000 forint alatti „belépő fogást”.

A fogyasztás szerkezete jelentősen átalakult: míg a kiadós ételek továbbra is népszerűek, a legnagyobb növekedés az italosoknál látható, mert az ital maradt a rendezvények legolcsóbb és legkönnyebben elérhető terméke. A szervezők szerint egy átlagos ötfős család néhány éve még három-négy adagot vitt haza, ma viszont kettő-háromnál többet nem engedhet meg magának. A mennyiségi rekordok ugyanakkor továbbra is látványosak:

a legnépszerűbb churrosos 50 kilométernyi spanyol tésztasüteményt adott ki , míg a legaktívabb BBQ truck 3,5 tonna húst értékesített, és így 10 százalékos növekedést ért el.

A burgereseknél közel 57 500 eladott burger fogyott, amihez 8050 kilogramm angus marhahúst, 865 liter ketchupot, 1,15 tonna cheddar sajtot, három tonna hagymát és 800 kilogramm uborkát használtak fel – mégis visszaesést tapasztaltak tavalyhoz képest. A hasábburgonya-eladások 28 500 adagig jutottak, ami 7,2 tonna sült krumplinak felel meg.

A szervezők szerint az eltérések oka, hogy a tapasztaltabb food truckok jobban tudnak alkalmazkodni a vendégáramlás hullámaihoz, és hatékonyabban szolgálják ki a tömeget.

A Street Food Egyesület szerint a fesztiválkitelepülések továbbra is kockázatosak, de ezek nyitják meg a legtöbb utat a céges catering-megrendelések felé, amelyek száma az előző évek visszaesése után most újra növekedésnek indult. A szervezők abban bíznak, hogy a tudatosabb fogyasztás mellett is fenntartható marad a food truckos piac,

mert a nagy tömegrendezvények továbbra is jelentős bemutatkozási lehetőséget jelentenek az induló és a tapasztalt vállalkozóknak egyaránt.

Címlapkép forrása: Food Truck Show Hungary/Nemes Róbert.