Itt kormány ajándéka a SZÉP-kártya tulajdonosknak

A kormány a SZÉP-kártya felhasználási lehetőségeinek átmeneti bővítéséről döntött: mától a kártyabirtokosok 2026. április 30-ig a kártyákon rendelkezésre álló összegeket hideg élelmiszer vásárlására is fordíthatják - emlékeztetett az NGM. 

A kormány átmeneti jelleggel már korábban is lehetőséget biztosított arra, hogy a kártyabirtokosok döntésük szerint

hideg élelmiszerek vásárlására is felhasználhassák a kártyáikon rendelkezésre álló összegeket.

2025. december 1. és 2026. április 30. között lehet - az NGM közlése szerint átmenetileg - ismét SZÉP-kártyával hideg élelmiszert vásárolni. A döntésről és annak hátteréről itt írtunk részletesen. Az NGM közölte azt is:

a SZÉP-kártyákon jelenleg több mint 96 milliárd forint áll rendelkezésre.

A szabályozás értelmében szinte minden olyan üzlet csatlakozhat, amely rendelkezik élelmiszer-kiskereskedelmi tevékenységi körrel, ide tartoznak az országos hálózatok, valamint azok a boltok, amelyek korábban is elfogadták a SZÉP-kártyát.

Továbbra sem vásárolhatók SZÉP-kártyával alkoholtartalmú italok, tartós fogyasztási cikkek, valamint minden olyan termék, amely non-food kategóriába esik: textília, tisztító- és mosószer, kozmetikum, papíráru, újság vagy ajándékkártya, mivel az intézkedés célja a mindennapi élelmiszer-ellátás támogatása, nem pedig a kártya funkciójának teljes átalakítása.

