Lezárt egy felvásárlást a 4iG
Lezárt egy felvásárlást a 4iG

Lezárult a tranzakció: a 4iG Csoport megvásárolta a Netfone Telecomot – derül ki a társaság közleményéből.

A 4iG Csoport távközlési portfólióját összefogó 4iG Távközlési Holding Zrt. 2025 nyarán írt alá adásvételi szerződést az országos virtuális mobilszolgáltató, a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 99 százalékának megvásárlásáról. A tranzakciót a Gazdasági Versenyhivatal 2025 októberében jóváhagyta. A jogi és pénzügyi zárási feltételek teljesítését követően

az ügylet a mai napon lezárult, így a Netfone Telecom Távközlési és Szolgáltató Kft. 99 százaléka a 4iG Távközlési Holding tulajdonába került.

Az akvizícióval a 4iG Csoport tovább bővíti ügyfélkörét és erősíti pozícióját a hazai távközlési piacon: a Netfone Telecom Kft. 106 ezer ügyféllel, országosan 400 üzletkötő partnerrel, illetve több, mint 200 viszonteladó üzlettel rendelkezik. A Netfone Telecom Kft. az elmúlt években a hazai MVNO-piac meghatározó szereplőjévé vált. Sajátmárkás SIM-kártyáival, versenyképes tarifáival és digitálisan optimalizált ügyfélkiszolgálásával, elsősorban a magánszemélyeket és kisvállalkozásokat célozza meg.

A tulajdonosváltás a Netfone Telecom Kft. ügyfeleit nem érinti, a távközlési vállalat szolgáltatásait a továbbiakban is változatlan formában és változatlan név alatt vehetik igénybe. Az akvizíciót követően a Netfone Telecom Kft. önálló vállalatként működik tovább, miközben a 4iG Csoport a One Magyarország nagykereskedelmi szolgáltatásán keresztül biztosítja a működéshez szükséges hálózati infrastruktúrát, technológiai támogatást és pénzügyi stabilitást.

