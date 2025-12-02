Emelkedik Amerika

Már 8,1 százalékos pluszban van az Intel árfolyama, kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt. Friss értesülések szerint a vállalat 207,9 millió dollárnyi beruházást tervez malajziai összeszerelési és tesztelési kapacitásainak bővítésére, közölte Anwar Ibrahim miniszterelnök. A lépés várhatóan tovább erősíti Malajzia szerepét a félvezető-ellátási láncban.

Ezen felül spekuláció is hajtja az árfolyamot: bár egyelőre semmi sem hivatalos vagy biztos, egyes piaci vélekedések szerint az Intel jó eséllyel megszerezheti az Apple-t nagy megrendelőként a gyártási üzletágában. Ming-Chi Kuo elemző egy friss X-bejegyzésében azt írta, hogy jelentősen „javult a láthatósága” annak, hogy az Intel fejlett csomópontú chipbeszállítóvá válhat.