Emelkedik Amerika
Emelkedik Amerika

A befektetők elsősorban az amerikai kamatpálya várható alakulását befolyásoló impulzusokra figyelnek a héten - a Fed tisztviselőinek enyhébb hangvételű megszólalásai után nőtt az esélye a decemberi kamatcsökkentésnek, ennek hatására nagyot emelkedtek tegnap a nemesfémek.

Ami a konkrét tőzsdei folyamatokat illeti, az ázsiai bizonytalan kereskedés után Európában sem láthatunk markáns elmozdulásokat. A magyar tőzsde a piacnyitásban nagyon jól teljesített, látványos hangulatromlás jött ezután.
Meglódultak az indexek

Az amerikai piacokon emelkedést jeleznek az indexek: a Dow Jones már 0,5, a BNasdaq 0,7, az S&P 500 pedig 0,3%-os emelkedést mutat.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Donald Trump elárulta, mikor jelöl új elnököt a Fed élére

Donald Trump bejelentette, hogy a jövő év elején közli, kit jelöl a Federal Reserve következő elnökének.

A bitcoin összeomlására figyelmeztet a neves pénzember, aki előre látta a 2008-as tőzsdei zuhanást

Michael Burry, a befektetési világ ismert alakja szerint elszabadult a bitcoin körüli hype: a digitális eszközt a tulipánlufihoz hasonlítja, és "nem ér semmit"-nek tartja - jelentette a Business Insider.

Emelkedik Amerika

A vezető amerikai tőzsdeindexek emelkednek a keddi kereskedésben, a Dow Jones 0,3, a Nasdaq 0,4, az S&P 500 0,1%-os emelkedést jelez.

Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges

Az Nvidia pénzügyi igazgatója szerint még nem végleges az akár 100 milliárd dolláros OpenAI-megállapodás. Az ügylet a vállalat 2026-ig 500 milliárd dollárra becsült megrendelésállományát tovább növelheti.

Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom

A TAE Technologies közös vállalatot hozott létre az Egyesült Királyság Atomenergia-hatóságával a fúziós technológiához szükséges semleges nyalábok fejlesztésére.

Gyenge zárás a magyar tőzsdén

A kedvező nyitás ellenére rossz napot zárt ma a magyar tőzsde: a BUX index fél százalékkal került lejjebb.

A profik szerint sokkal többet ér ez a részvény!

Ahogy közeledünk az év végéhez, a szakértők szerint továbbra is bőven akadnak vonzó befektetési lehetőségek a részvénypiacokon. A Bank of America most egy olyan részvény célárát emelte jóval magasabbra, amely már eddig is a befektetők egyik kedvence volt – és elemzőik úgy vélik, innen még további, jelentős ralira van esély. Nézzük, miért is olyan izgalmas ez a sztori és mégis mit gondolnak a vállalatot követő elemzők erről a cégről!

Ralizik az Intel részvénye

Már 8,1 százalékos pluszban van az Intel árfolyama, kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a részvényt. Friss értesülések szerint a vállalat 207,9 millió dollárnyi beruházást tervez malajziai összeszerelési és tesztelési kapacitásainak bővítésére, közölte Anwar Ibrahim miniszterelnök. A lépés várhatóan tovább erősíti Malajzia szerepét a félvezető-ellátási láncban.

Ezen felül spekuláció is hajtja az árfolyamot: bár egyelőre semmi sem hivatalos vagy biztos, egyes piaci vélekedések szerint az Intel jó eséllyel megszerezheti az Apple-t nagy megrendelőként a gyártási üzletágában. Ming-Chi Kuo elemző egy friss X-bejegyzésében azt írta, hogy jelentősen „javult a láthatósága” annak, hogy az Intel fejlett csomópontú chipbeszállítóvá válhat.

A Boeing pénzügyi igazgatója elmondta, mire számíthatunk 2026-ban - a befektetők máris reagáltak

A Boeing pénzügyi vezetője optimista előrejelzést adott a vállalat 2026-os kilátásairól, ami jelentős ralit eredményezett a részvénynél- írta a CNBC.

Pozitív felütéssel indul a nap Amerikában

Mindhárom vezető amerikai részvényindex emelkedéssel kezdte a napot: a Dow 0,1 százalékkal, az S&P 500 0,4 százalékkal, a Nasdaq pedig 0,8 százalékkal került feljebb.

Tőzsdére megy a Magnum, a világ legnagyobb jégkrémgyártója - Érdemes beszállni?

A világ legnagyobb jégkrémgyártója önálló vállalatként lép tőzsdére. A The Magnum Ice Cream Company az Unilevertől különválva érkezik a piacra, ikonikus márkákkal, mint a Magnum, a Ben and Jerry’s, a Cornetto, stabil globális jelenléttel és erős pénzügyi háttérrel. Mutatjuk az év egyik legjobban várt európai tőzsdei bevezetésének részleteit!

Indul a gyerekeknek szánt hatalmas befektetési alap az USA-ban

Michael és Susan Dell történelmi jelentőségű, 6,25 milliárd dolláros adománnyal indít befektetési számlákat 25 millió amerikai gyermek számára. A program célja, hogy már korán pénzügyi alapot adjon a gyerekeknek, és hosszú távon megváltoztassa a társadalmi mobilitás és a vagyonépítés lehetőségeit az Egyesült Államokban, írja a CNBC.

A profik szerint kitörés jöhet ennél a két olcsó részvénynél!

Kiemelkedő befektetési sztorikból az év utolsó hónapjában sincs hiány, a Freedom Capital Markets stratégája máris azonosított két izgalmas lehetőséget: kitörés előtt állhatnak a kiszemelt részvények, ráadásul olcsók is a papírok és a célárak is nagyon magasak.

Így működik a leggazdagabb magyar pénzgyára, amibe te is beszállhatsz!

Nagyot ment a neten a leggazdagabb magyar cégének legutóbbi beszámolója, újra kiderült, hogy masszív a növekedés, a cég pedig olyan profitmarzzsal dolgozik, ami már-már világbajnok, ilyenről még az Nvidia is csak álmodhat. Mutatjuk, mi a sztori, amibe bárki beszállhat!

Közel 6 milliárd dollárnyi Nvidiát adott el Masayoshi Son - Most kiderült, miért

Masayoshi Son, a SoftBank Group alapítója sajnálatát fejezte ki az Nvidia-részvények teljes eladása miatt, amit csak azért tett meg, hogy finanszírozni tudja a vállalat következő mesterséges intelligencia befektetéseit - jelentette a Cnbc.

Baljós jelzés a profiktól, készülnek az agyonhype-olt részvények zuhanására

A brit nyugdíjalapok csökkentik amerikai részvénykitettségüket a technológiai szektor növekvő piaci koncentrációja és az AI-buborék kockázatai miatt, miközben egyre többen mozdulnak más földrajzi régiók, illetve fedezeti pozíciók felé - írja a Financial Times.

Már mínuszban a BUX

A kedvező nyitást követően egyre lejjebb került a magyar tőzsde, a BUX index már mínuszban van: eddig 0,2 százalékkal került lejjebb a börze.

Az amerikai kormány váratlan lépése milliárdokat spórolhat meg a német óriáscégnek

A Trump-kormányzat azt kérte a Legfelsőbb Bíróságtól, hogy tűzze napirendre a Bayer indítványát a Rounduphoz köthető perek korlátozásáról, arra hivatkozva, hogy a növényvédő szerekre vonatkozó szövetségi jog elsőbbséget élvez az állami jogi igényekkel szemben - írja a Reuters. A fejleményt követően valósággal kilőtt ma a Bayer árfolyama.

Rég csinált ilyet a forint - van még tovább?

Tegnap nagy hullámvasút volt a nemzetközi devizapiacokon. A nap első felében a dollár nagyot gyengült az euróval és a japán jennel szemben is. A nap végére azonban szinte teljesen visszaerősödött. A forint visszont 327 alá is beszúrt a dollárral szemben és 380,5 alatt is járt az euróval szemben. A mai nap magyar GDP másodoik becslése és euróövezeti inflációs adatok, amire figyelhetnek a befektetők. Ma reggel 328 körül kezdi a napot a forint a dollárral és 380,8 körül az euróval szemben.

Bizonytalan kezdés Európában

Egyelőre nincs meg az irány az európai tőzsdéken: percekkel a nyitást követően a DAX, a FTSE 100 és a CAC is gyakorlatilag stagnál.

Erős nyitás a magyar tőzsdén

Fél százalékos emelkedéssel indítja a napot a BUX index, ezzel új történelmi csúcsra került a börze. A hazai blue chipek közül folytatja tegnapi remeklését a Mol: 1,3 százalékos pluszban van az olajcég árfolyama.

Hasítanak a spéci ETF-ek, az óriásbank rögtön lecsapott a vonzó lehetőségre

A Goldman Sachs mintegy 2 milliárd dolláros készpénz- és részvényügylet keretein belül felvásárolja az aktív ETF-ekre szakosodott Innovator Capital Managementet. Az aktív ETF-ek piaca rendkívüli sebességgel száguld, az utóbbi 5 évben évi 47%-os növekedést produkált.

Komoly emelkedés várható: a Nomura elemzői szerint ez a részvényindex lehet a következő nagy nyertes

A Nomura befektetési szolgáltató 2026 végére 29 300 pontra emelte az indiai vezető részvényindex Nifty 50 célárát, ami mintegy 12%-kal haladja meg a jelenlegi szintet - írja a Reuters.

Történelmi fegyverkezés indult Európában, de van itt egy nagy gond

Az európai védelmi cégek lemaradóban vannak az amerikai versenytársaikkal szemben a ritkaföldfémek beszerzésében, ami veszélyezteti a kontinens újrafegyverkezési törekvéseit - tudósított a Bloomberg.

Baljós figyelmeztetés jött a tőzsdéken - A FOMO hajthatja a ralit

Az Európai Központi Bank (EKB) figyelmeztet a mesterséges intelligenciával kapcsolatos részvények túlértékeltségére, de elemzők szerint még nem indokolt a pánik - jelentette a Cnbc.

Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,9 százalékot esett, a S&P 500 0,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,02 százalékos pluszban áll, a Hang Seng 0,2 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,57 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,01 százalékot eshet, míg a FTSE 0,05 százalékot emelkedhet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,04 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 0,02 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq 0,01 százalék mínuszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel a harmadik negyedéves magyar GDP-adat hátterét ismerhetjük meg, mivel a statisztikai hivatal a részletes adatokat publikálja. Délelőtt pedig az Eurostat hozza nyilvánosságra a novemberi előzetes inflációs statisztikát és az októberi munkanélküliségi adatot az eurózóna esetében.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 41,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,7 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 60,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 7,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 61,4 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 47 289,33 -0,9% 1,8% -0,6% 11,2% 5,3% 58,6%
S&P 500 6 812,63 -0,5% 1,6% -0,4% 15,8% 12,9% 86,0%
Nasdaq 25 342,85 -0,4% 1,9% -2,0% 20,6% 21,1% 103,5%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 49 303,28 -1,9% 1,4% -5,9% 23,6% 29,0% 84,1%
Hang Seng 26 033,26 0,7% 1,2% 0,5% 29,8% 34,0% -2,0%
CSI 300 4 576,49 1,1% 2,9% -1,4% 16,3% 16,8% -9,7%
Európai részvényindexek              
DAX 23 589,44 -1,0% 1,5% -1,5% 18,5% 20,2% 76,3%
CAC 8 097 -0,3% 1,7% -0,3% 9,7% 11,9% 45,1%
FTSE 9 702,53 -0,2% 1,8% -0,2% 18,7% 17,1% 52,0%
FTSE MIB 43 259,48 -0,2% 2,3% 0,2% 26,5% 29,5% 95,7%
IBEX 16 389 0,1% 2,6% 2,2% 41,3% 40,8% 101,3%
Régiós részvényindexek              
BUX 110 414,3 0,9% 2,5% 2,9% 39,2% 41,7% 184,9%
ATX 5 045,37 0,7% 3,2% 4,9% 37,7% 42,6% 93,7%
PX 2 489,59 -0,1% 2,0% 3,9% 41,4% 48,0% 158,2%
Magyar blue chipek              
OTP 34 720 1,5% 5,0% 8,2% 60,1% 64,0% 192,3%
Mol 2 980 2,4% 0,5% 0,7% 9,2% 11,3% 48,1%
Richter 9 615 -1,2% 0,3% -7,3% -7,5% -7,5% 33,9%
Magyar Telekom 1 766 0,5% 0,0% 0,1% 38,6% 42,4% 362,3%
Nyersanyagok              
WTI 59,47 1,5% 0,6% -3,7% -17,9% -12,9% 33,5%
Brent 63,22 0,0% -0,3% -2,9% -15,4% -13,6% 33,0%
Arany 4 237,27 0,9% 3,5% 6,5% 61,4% 59,3% 134,1%
Devizák              
EURHUF 380,7500 -0,2% -0,4% -1,8% -7,4% -8,0% 6,8%
USDHUF 327,3861 -0,4% -1,3% -2,6% -17,6% -16,5% 10,5%
GBPHUF 433,5950 -0,4% -0,3% -2,0% -12,9% -12,8% 9,4%
EURUSD 1,1630 0,2% 0,9% 0,8% 12,3% 10,1% -3,3%
USDJPY 156,0350 0,0% -0,5% 1,3% -0,7% 3,9% 49,3%
GBPUSD 1,3253 0,0% 1,2% 0,9% 5,8% 4,3% -0,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 86 291 -5,1% -2,2% -21,2% -8,6% -11,5% 359,7%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,08 1,9% 1,4% 0,0% -10,9% -2,9% 336,3%
10 éves német állampapírhozam 2,71 2,2% 2,0% 4,5% 14,8% 29,9% -619,7%
10 éves magyar állampapírhozam 7,04 -0,3% -1,4% 2,3% 6,3% 9,8% 212,9%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
