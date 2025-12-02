  • Megjelenítés
Hasítanak a spéci ETF-ek, az óriásbank rögtön lecsapott a vonzó lehetőségre
Hasítanak a spéci ETF-ek, az óriásbank rögtön lecsapott a vonzó lehetőségre

Portfolio
A Goldman Sachs mintegy 2 milliárd dolláros készpénz- és részvényügylet keretein belül felvásárolja az aktív ETF-ekre szakosodott Innovator Capital Managementet. Az aktív ETF-ek piaca rendkívüli sebességgel száguld, az utóbbi 5 évben évi 47%-os növekedést produkált.

Az utóbbi években az aktív alapok ismét előtérbe kerültek: a szigorúbb monetáris politika és a passzívan kezelt indextermékek alacsonyabb hozamai miatt a befektetők egyre inkább a "kézben tartott" megoldásokat keresik. A Wall Street-i bank közlése szerint a tranzakcióval a leggyorsabban növekvő vagyonkezelési szegmensek egyikében kívánja erősíteni jelenlétét.

A Goldman Sachs a Morningstar adataira hivatkozva úgy nyilatkozott, hogy

az aktívan kezelt ETF-ek vagyona globális elérte az 1600 milliárd dollárt, és 2020 óta évi 47 százalékos ütemben bővül.

"Az aktív ETF-ek dinamikusak, átalakító erejűek, és napjaink nyilvános befektetési piacának egyik leggyorsabban növekvő szegmensét képviselik" – mondta David Solomon, a Goldman Sachs vezérigazgatója.

Történelmi csúcson a magyar tőzsde!

Miközben az autóiparra záporoznak az ütések, a háttérben komoly magyar sikerek is feltűnnek

Gigaüzlet jöhet az olajpiacon

Az idei év elején a J.P. Morgan Asset Management elindította eddigi legnagyobb aktív ETF-jét, amely mögé egy külső ügyfél 2 milliárd dolláros elköteleződést vállalt.

Az Innovator Capital Management 2025. szeptember 30-án 28 milliárd dollárnyi vagyont kezelt 159 meghatározott stratégiájú ETF-ben. A társaság társalapító-vezérigazgatója, Bruce Bond, valamint más kulcsvezetők csatlakoznak a Goldman Sachs Asset Managementhez. További mintegy 60, az Innovatornál dolgozó munkatárs várhatóan a Goldman Sachs Asset Management Third-Party Wealth és ETF csapataiba kerül.

A tranzakció várhatóan 2026 második negyedévében zárul le.

A megállapodásban a Goldman Sachs oldalán a Goldman Sachs Global Banking and Markets, az Innovator oldalán pedig az Oppenheimer & Co látta el a pénzügyi tanácsadói feladatokat.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

