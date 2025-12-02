  • Megjelenítés
Kínai lett a Media Markt
Kínai lett a Media Markt

MTI
A kínai tech-óriás JD.com többségi részesedést szerzett a Media Markt és a Saturn elektronikai áruházláncokat tulajdonló, düsseldorfi székhelyű Ceconomy holdingban.

A kínai JD.com többségi részesedést szerzett a düsseldorfi központú Ceconomy felett, amely a Media Markt és a Saturn elektronikai bolthálózatok anyavállalata.

A JD.com a felvásárlási ajánlat keretében a Ceconomy alaptőkéjének 59,8 százalékát szerezte meg; az ajánlat elfogadásának határideje november 27-én járt le - közölték a vállalatok kedden.

Az online kereskedelemben megerősödött JD.com 4,60 eurót ajánlott készpénzben a Ceconomy részvényeseinek minden törzsrészvényért. Az ajánlat alapján a Ceconomy összértéke több mint 2,2 milliárd euró.

A felvásárlással a JD.com több mint ezer üzlethez jut hozzá, és az Alibaba, valamint az Amazon versenytársaként bővítheti európai üzleti tevékenységét.

Megszólalt a MediaMarkt magyarországi vezetője a kínai tulajdonszerzésről

