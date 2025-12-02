  • Megjelenítés
Radioaktív hulladék tárolására kiírt közbeszerzést nyert meg a Mészáros és Mészáros Zrt
Radioaktív hulladék tárolására kiírt közbeszerzést nyert meg a Mészáros és Mészáros Zrt

Az Opus Global közvetlen tulajdonában álló leányvállalata, a Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. a Pintér Művek Kft.-vel közösen nyertes ajánlatot tett a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. által kiírt „KKÁT III. ütem 4. fázis tárolómodul létesítése” című közbeszerzési eljárásban - derül ki a cég közleményéből.

A budaörsi székhelyű RHK Kft. mint ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány alapján értékelte a beérkezett ajánlatokat. A konzorcium – Mészáros és Mészáros Zrt. és Pintér Művek Kft. – nettó 46,7 milliárd forintos ajánlattal bizonyult a legkedvezőbbnek.

Az Opus közlése szerint a Mészáros és Mészáros Zrt. részesedése a projektben legalább nettó 11,6 milliárd forint.

