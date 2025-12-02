Radioaktív hulladék tárolására kiírt közbeszerzést nyert meg a Mészáros és Mészáros Zrt

A budaörsi székhelyű RHK Kft. mint ajánlatkérő a legjobb ár-érték arány alapján értékelte a beérkezett ajánlatokat. A konzorcium – Mészáros és Mészáros Zrt. és Pintér Művek Kft. – nettó 46,7 milliárd forintos ajánlattal bizonyult a legkedvezőbbnek.

Az Opus közlése szerint a Mészáros és Mészáros Zrt. részesedése a projektben legalább nettó 11,6 milliárd forint.

