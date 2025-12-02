Tőzsdére megy a Magnum, a világ legnagyobb jégkrémgyártója - Érdemes beszállni?

A világ legnagyobb jégrémgyártója megy tőzsdére
A The Magnum Ice Cream Company az Unilever jégkrém üzletágának leválasztásával jön létre, és idén év végén kerül tőzsdére.
A vállalat a világ legnagyobb jégkrémgyártója, több mint száz évnyi tapasztalattal.
A cég 2024-ben 7,9 milliárd euró bevételt ért el, a működési eredménye pedig 1,3 milliárd euró volt. A globális piaci részesedése 21 százalék, ami egyedülálló pozíciót biztosít számára. A portfóliójába olyan ikonikus márkák tartoznak, mint a Magnum, a Ben and Jerry’s, a Cornetto és számos helyi kultmárka. A világ öt legnagyobb jégkrémmárkájából négy ehhez a vállalathoz kapcsolódik.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább.
December 1-17. között féláron adunk 2 havi Signature PRO előfizetést! Használd a KARACSONY2025 kuponkódot a "KUPON BEVÁLTÁSA" mezőben, és élvezd a prémium elemzéseket, hírleveleket, kedvezményes konferenciajegyeket és online klubokat! Siess, mert a 2 havi akciós előfizetést csak december 17-ig tudod aktiválni, ne maradj le, részletek ITT!
További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés