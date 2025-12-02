Tőzsdére megy a Magnum, a világ legnagyobb jégkrémgyártója - Érdemes beszállni?

A világ legnagyobb jégkrémgyártója önálló vállalatként lép tőzsdére. A The Magnum Ice Cream Company az Unilevertől különválva érkezik a piacra, ikonikus márkákkal, mint a Magnum, a Ben and Jerry’s, a Cornetto, stabil globális jelenléttel és erős pénzügyi háttérrel. Mutatjuk az év egyik legjobban várt európai tőzsdei bevezetésének részleteit!

A világ legnagyobb jégrémgyártója megy tőzsdére

A The Magnum Ice Cream Company az Unilever jégkrém üzletágának leválasztásával jön létre, és idén év végén kerül tőzsdére.

A vállalat a világ legnagyobb jégkrémgyártója, több mint száz évnyi tapasztalattal.

A cég 2024-ben 7,9 milliárd euró bevételt ért el, a működési eredménye pedig 1,3 milliárd euró volt. A globális piaci részesedése 21 százalék, ami egyedülálló pozíciót biztosít számára. A portfóliójába olyan ikonikus márkák tartoznak, mint a Magnum, a Ben and Jerry’s, a Cornetto és számos helyi kultmárka. A világ öt legnagyobb jégkrémmárkájából négy ehhez a vállalathoz kapcsolódik.