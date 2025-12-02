Trump elintézte: maradhatnak a dízelautók

A Trump-kormányzat jelentősen enyhítené a Joe Biden által tavaly véglegesített üzemanyag-takarékossági előírásokat.

A Reuters forrásai szerint a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

érdemben csökkentené a 2022–2031-es modellévekre előírt fogyasztási követelményeket.

Donald Trump elnök várhatóan szerdán, a Fehér Házban jelenti be a tervet, ahol a három legnagyobb amerikai autógyártó vállalat vezetői is jelen lehetnek.

Az év elején Trump olyan törvényt írt alá, amely eltörölte a fogyasztási előírások megsértéséért járó bírságokat. Az NHTSA közölte, hogy a 2022-es modellévtől nem számít bírságokra az autógyártóknál.

A Fehér Ház és az NHTSA nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Júniusban az NHTSA megágyazott az enyhébb amerikai üzemanyag-fogyasztási szabályoknak azzal, hogy kimondta: a Biden-kormányzat túllépte hatáskörét, amikor a szabályalkotásnál az elektromos járművek magas arányát feltételezte. Januárban Sean Duffy közlekedési miniszter utasítást adott ki, amely az NHTSA-t a Biden alatt kiadott, a 2022–2031-es modellévekre érvényes előírások visszavonására kötelezte. Ezek a szabályok a személy- és teherautók üzemanyag-felhasználásának jelentős mérséklését célozták.

Trump több lépéssel is megkönnyítette a benzines és dízelüzemű autók értékesítését, és visszafogta az elektromos járműgyártás ösztönzését: eltörölte az elektromos járművek adókedvezményeit, és megtiltotta Kaliforniának, hogy 2035 után betiltsa a hagyományos benzines autók értékesítését.

Az NHTSA 2024 júniusában, még a Biden-kormányzat idején, bejelentette, hogy 2031-re mintegy 50,4 mérföld/gallonra (21,4 km/l) emeli a vállalati átlagos üzemanyag-fogyasztásra (CAFE) vonatkozó követelményt a jelenlegi 39,1 mpg-ről a könnyű járműveknél. Az akkori szabály a könnyű teherautóknál 2027-ben és 2028-ban nem írt elő emelést, 2029 és 2031 között pedig évi 2%-os szigorítást határozott meg. Az ügynökség akkor azt közölte, hogy az előírások 64 milliárd gallon benzint takarítanának meg, 659 millió tonnával csökkentenék a kibocsátást, és a vezetők számára 35,2 milliárd dollár nettó megtakarítást hoznának.

A bírságok terén a Chrysler anyavállalata, a Stellantis tavaly 190,7 millió dollár polgári büntetést fizetett a 2019-es és 2020-as amerikai fogyasztási célok elmaradása miatt, miután 2016 és 2019 között közel 400 millió dollár büntetést halmozott fel. A GM 128,2 millió dollárt fizetett a 2016-os és 2017-es hiányosságokért.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images