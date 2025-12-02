  • Megjelenítés
Trump elintézte: maradhatnak a dízelautók
Üzlet

Trump elintézte: maradhatnak a dízelautók

Portfolio
A Trump-kormányzat jelentősen enyhítené a Joe Biden által tavaly véglegesített üzemanyag-takarékossági előírásokat.

A Reuters forrásai szerint a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)

érdemben csökkentené a 2022–2031-es modellévekre előírt fogyasztási követelményeket.

Donald Trump elnök várhatóan szerdán, a Fehér Házban jelenti be a tervet, ahol a három legnagyobb amerikai autógyártó vállalat vezetői is jelen lehetnek.

Az év elején Trump olyan törvényt írt alá, amely eltörölte a fogyasztási előírások megsértéséért járó bírságokat. Az NHTSA közölte, hogy a 2022-es modellévtől nem számít bírságokra az autógyártóknál.

Még több Üzlet

Itt az új holdra szállási és mélyűr verseny - Amerika és Kína összecsap

Emelkedik Amerika

A bitcoin összeomlására figyelmeztet a neves pénzember, aki előre látta a 2008-as tőzsdei zuhanást

A Fehér Ház és az NHTSA nem reagált azonnal a megkeresésekre.

Júniusban az NHTSA megágyazott az enyhébb amerikai üzemanyag-fogyasztási szabályoknak azzal, hogy kimondta: a Biden-kormányzat túllépte hatáskörét, amikor a szabályalkotásnál az elektromos járművek magas arányát feltételezte. Januárban Sean Duffy közlekedési miniszter utasítást adott ki, amely az NHTSA-t a Biden alatt kiadott, a 2022–2031-es modellévekre érvényes előírások visszavonására kötelezte. Ezek a szabályok a személy- és teherautók üzemanyag-felhasználásának jelentős mérséklését célozták.

Trump több lépéssel is megkönnyítette a benzines és dízelüzemű autók értékesítését, és visszafogta az elektromos járműgyártás ösztönzését: eltörölte az elektromos járművek adókedvezményeit, és megtiltotta Kaliforniának, hogy 2035 után betiltsa a hagyományos benzines autók értékesítését.

Az NHTSA 2024 júniusában, még a Biden-kormányzat idején, bejelentette, hogy 2031-re mintegy 50,4 mérföld/gallonra (21,4 km/l) emeli a vállalati átlagos üzemanyag-fogyasztásra (CAFE) vonatkozó követelményt a jelenlegi 39,1 mpg-ről a könnyű járműveknél. Az akkori szabály a könnyű teherautóknál 2027-ben és 2028-ban nem írt elő emelést, 2029 és 2031 között pedig évi 2%-os szigorítást határozott meg. Az ügynökség akkor azt közölte, hogy az előírások 64 milliárd gallon benzint takarítanának meg, 659 millió tonnával csökkentenék a kibocsátást, és a vezetők számára 35,2 milliárd dollár nettó megtakarítást hoznának.

A bírságok terén a Chrysler anyavállalata, a Stellantis tavaly 190,7 millió dollár polgári büntetést fizetett a 2019-es és 2020-as amerikai fogyasztási célok elmaradása miatt, miután 2016 és 2019 között közel 400 millió dollár büntetést halmozott fel. A GM 128,2 millió dollárt fizetett a 2016-os és 2017-es hiányosságokért.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan történik a benzin árával, amit négy éve nem láttunk

Történelmi döntés született: jön a nagy átalakulás a Molnál!

Örülhetnek az autósok, holttérbe került az adóemelés – De miért?

Drága a magyar benzin? A korrekt válasz: attól függ

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Olyat tett Oroszország, amelyre az elemzők még a legmerészebb álmaikban sem gondoltak
Óriási botrány Brüsszelben – bilincsbe verték az EU korábbi csúcsdiplomatáját
Történelmi csúcsot döntött a magyar tőzsde, de Amerikában rossz volt a hangulat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility