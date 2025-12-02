Trump elintézte: maradhatnak a dízelautók

A Reuters forrásai szerint a National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA)
érdemben csökkentené a 2022–2031-es modellévekre előírt fogyasztási követelményeket.
Donald Trump elnök várhatóan szerdán, a Fehér Házban jelenti be a tervet, ahol a három legnagyobb amerikai autógyártó vállalat vezetői is jelen lehetnek.
Az év elején Trump olyan törvényt írt alá, amely eltörölte a fogyasztási előírások megsértéséért járó bírságokat. Az NHTSA közölte, hogy a 2022-es modellévtől nem számít bírságokra az autógyártóknál.
A Fehér Ház és az NHTSA nem reagált azonnal a megkeresésekre.
Júniusban az NHTSA megágyazott az enyhébb amerikai üzemanyag-fogyasztási szabályoknak azzal, hogy kimondta: a Biden-kormányzat túllépte hatáskörét, amikor a szabályalkotásnál az elektromos járművek magas arányát feltételezte. Januárban Sean Duffy közlekedési miniszter utasítást adott ki, amely az NHTSA-t a Biden alatt kiadott, a 2022–2031-es modellévekre érvényes előírások visszavonására kötelezte. Ezek a szabályok a személy- és teherautók üzemanyag-felhasználásának jelentős mérséklését célozták.
Trump több lépéssel is megkönnyítette a benzines és dízelüzemű autók értékesítését, és visszafogta az elektromos járműgyártás ösztönzését: eltörölte az elektromos járművek adókedvezményeit, és megtiltotta Kaliforniának, hogy 2035 után betiltsa a hagyományos benzines autók értékesítését.
Az NHTSA 2024 júniusában, még a Biden-kormányzat idején, bejelentette, hogy 2031-re mintegy 50,4 mérföld/gallonra (21,4 km/l) emeli a vállalati átlagos üzemanyag-fogyasztásra (CAFE) vonatkozó követelményt a jelenlegi 39,1 mpg-ről a könnyű járműveknél. Az akkori szabály a könnyű teherautóknál 2027-ben és 2028-ban nem írt elő emelést, 2029 és 2031 között pedig évi 2%-os szigorítást határozott meg. Az ügynökség akkor azt közölte, hogy az előírások 64 milliárd gallon benzint takarítanának meg, 659 millió tonnával csökkentenék a kibocsátást, és a vezetők számára 35,2 milliárd dollár nettó megtakarítást hoznának.
A bírságok terén a Chrysler anyavállalata, a Stellantis tavaly 190,7 millió dollár polgári büntetést fizetett a 2019-es és 2020-as amerikai fogyasztási célok elmaradása miatt, miután 2016 és 2019 között közel 400 millió dollár büntetést halmozott fel. A GM 128,2 millió dollárt fizetett a 2016-os és 2017-es hiányosságokért.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Donald Trump elárulta, mikor jelöl új elnököt a Fed élére
Nem Scott Bessent lesz a jelölt.
Kijelentette Zelenszkij: sosem volt még ilyen közel a béke – Hamarosan igazi áttörés jöhet
Már csak pár vitás pontot kell rendezni.
A bitcoin összeomlására figyelmeztet a neves pénzember, aki előre látta a 2008-as tőzsdei zuhanást
Elszabadult a bitcoin körüli hype.
Kiderült: az Nvidia és az OpenAI nagy biznisze még nem végleges
Ez a deal még benne sincs a hatalmas megrendelésállományban.
Elkezdődött a tárgyalás: különleges csapat érkezett Moszkvába – Egy lépéssel közelebb került a háború lezárása?
Még mindig van pár vitás pont, ma is lesz róluk szó.
Nukleáris fúziós projektbe kezd bele a Google-lel az európai nagyhatalom
Közös vállalatot hoznak létre.
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Ezeket nemrég Putyin személyesen jelentette be.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé?
Az ISO 27001 tanúsítás ma már üzleti szükséglet: növeli az ügyfélbizalmat, megkönnyíti a tender- és vendor-auditokat, és csökkenti az információbiztonsági incidensek kockázatát. Az ISO
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.