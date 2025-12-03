  • Megjelenítés
Új funkciót vezet be a Revolut
Üzlet

Új funkciót vezet be a Revolut

Portfolio
A Revolut egy új biztonsági funkciót vezet be, az "Utcai üzemmódot", mely a magyar ügyfeleknek is elérhetővé válik - közölte a neobank.

Az új biztonsági funkció célja, hogy megvédje az ügyfeleket telefonlopás esetén. Az Utcai üzemmód

személyre szabható, helyalapú védelmi réteget biztosít az ügyfelek pénzéhez, amikor úton vannak.

A csalási módszerek fejlődnek, és a telefonlopások száma Európa-szerte emelkedik. Ezek az esetek az ügyfelek pénzét veszélyeztetik, és egyes esetekben az áldozatokat arra kényszerítik, hogy végrehajtsák a szükséges szelfis azonosítást, mielőtt a tettes elmenekül. Ezt a jelenséget angolul "transfer mugging" néven ismerik. 

Az Utcai üzemmód bekapcsolása után az ügyfelek meghatározhatják saját „Megbízható helyeiket”, amelyek kívül az Utcai üzemmód aktiválódik, és a meghatározott limit feletti átutalásokat további azonosítási lépésekkel és 1 órás késleltetéssel védi.

Hogyan kapcsolják be a Revolut ügyfelek az Utcai üzemmódot

  • Kapcsolják be a Vagyonvédelem funkciót a profiljuk Biztonság menüjében

  • Állítsák be az átutalási limitet

  • Kapcsolják be az Utcai üzemmódot

  • Állítsák be a megbízható helyeket – ezek bármikor hozzáadhatók vagy eltávolíthatók (például szállodák utazáskor)

Bekapcsolás után:

  • Megbízható helyeken belül: az ügyfelek a beállított limit felett is indíthatnak átutalást biometrikus azonosítással, amely azonnal feldolgozásra kerül.

  • Megbízható helyeken kívül: az átutalások a kezdeti azonosítás után 1 órás késleltetéssel, további szelfi-ellenőrzés mellett kerülnek feldolgozásra. 

Címlapkép forrása: Shutterstock

