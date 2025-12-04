Elveszik a pénzt metaverzumtól, kilőtt a Meta árfolyama

A helyzetet ismerő, névtelenséget kérő források szerint
a vezetőség jövőre akár 30%-os büdzsécsökkentést is mérlegel a metaverzumért felelős csapatnál, amelyhez a Horizon Worlds és a Quest VR-üzletág is tartozik.
Ekkora vágás nagy valószínűséggel létszámleépítésekkel járna már januártól, bár végső döntés még nem született.
A javasolt vágások a vállalat 2026-os éves költségvetésének tervezéséhez kapcsolódnak. Erről a múlt hónapban Zuckerberg hawaii birtokán tartott egyeztetéseken tárgyaltak – állítják a források. Zuckerberg arra kérte a vezetőket, hogy általánosan 10%-os kiadáscsökkentési lehetőségeket keressenek, ami az elmúlt évek költségvetési ciklusaiban is szokásos elvárás volt.
A metaverzumos részlegnek idén jelentősebb költségcsökkentési tervekkel kellett előállnia, mert a Meta nem tapasztalta a technológia körüli, korábban várt iparági versenyt. A tervezett csökkentések zöme a VR-üzletágat érintené, mivel itt összpontosul a metaverzummal kapcsolatos kiadások nagy része. A Horizon Worlds is célkeresztbe kerülhet. A Reality Labs egységnél korábban már több mint száz dolgozót bocsátottak el.
A teljes metaverzum-projektet egyre nagyobb befektetői szkepszis kíséri. Sokan erőforráspazarlásnak tartják, miközben jogvédők a virtuális világokban a gyermekek adatvédelmével és biztonságával kapcsolatban emeltek kifogást. A Meta részvényei a New York-i piacnyitás után 5,7%-kal emelkedtek, ami július 31. óta a legnagyobb napon belül emelkedés.
Zuckerberg meggyőződése ellenére a metaverzum-vízió nem kapott valódi lendületet.
2021-ben, amikor a Facebook a felhasználói biztonsággal és adatvédelemmel kapcsolatos viták kereszttüzében állt, a teljes vállalatot a metaverzum eszméje köré szervezte, és jelentős költekezésbe kezdett.
A metaverzumért felelős csapat a Reality Labs divízión belül működik, amely a hosszú távú projektekre, például a VR-headsetekre és az AR-szemüvegekre összpontosít. Ez az egység 2021 eleje óta több mint 70 milliárd dollár veszteséget halmozott fel. Zuckerberg az utóbbi időben ritkán említi a metaverzumot nyilvánosan és a negyedéves jelentések során. Fókuszát inkább a nagy nyelvi és más generatív AI-modellekre, valamint az ezekhez szorosabban kapcsolódó hardverekre helyezte, például a Ray-Ban okosszemüvegre.
Elemzők és befektetők egy része régóta sürgeti, hogy a cég váljon meg a folyamatosan veszteséges, csekély bevételt termelő Reality Labs-termékektől. Mike Proulx, a Forrester kutató- és tanácsadó cég alelnöke áprilisban azt jósolta, hogy a Meta még az év vége előtt bezárhatja metaverzumos projektjeit, például a Horizon Worldst. Szerinte a Reality Labs továbbra is problémás, és a metaverzumhoz kapcsolódó projektek leállítása lehetővé tenné, hogy a vállalat nagyobb figyelmet fordítson AI-projektjeire, köztük a Llamára, a Meta AI-ra és az AI-szemüvegekre.
Címlapkép forrása: Didem Mente/Anadolu via Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
