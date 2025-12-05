Az EU továbbra sem hagyta jóvá a CATL állami támogatását, módosulhatnak a debreceni akkumulátorgyár tervei

Az Európai Bizottság mindmáig nem hagyta jóvá a CATL debreceni akkumulátorgyárához igényelt magyar állami támogatást.

Matt Shen, a CATL németországi és magyarországi gyárakért felelős ügyvezető igazgatója a Világgazdaságnak elmondta:

Debreceni terveinkben 800 millió eurós állami támogatással számoltunk. Ha ennek összege vagy feltételei változnak, annak várhatóan hatása lesz az eredeti beruházási koncepcióra is.

Shen szerint az elektromos járművek kiszolgálása mellett az energiatárolási üzletág is kiemelt stratégiai terület a CATL számára, ahol jelentős piaci részesedést kívánnak elérni. Több lehetséges partnerrel már megkezdték az egyeztetéseket. Bár az Európába telepített gyártási technológia az energiatárolási célú akkumulátorok előállítására is alkalmas, a kezdeti időszakban elsősorban az elektromos autóipar igényeinek kielégítésére összpontosítanak. A debreceni üzem jövő évi termelési kapacitását ugyanis már lekötötték az európai autógyártók.

A kínai vállalat 2021-ben jelentette be a debreceni beruházást, amely évi 100 gigawattóra akkumulátorkapacitás kiépítését célozza. A projektet három szakaszban, összesen 7,3 milliárd eurós befektetéssel, 800 millió eurós állami támogatás mellett tervezték megvalósítani. Bár az első építési ütem gyakorlatilag lezárult, különböző akadályok miatt a nagyüzemi termelés várhatóan csak a következő évben indulhat el.

A gyárban készülő termékek fő célpiacai Spanyolország és Németország lesznek, ahol jelentős volumenben gyártanak elektromos járműveket. Szilágyi Balázs, a CATL közügyekért felelős vezetője szerint gyakorlatilag minden Európában működő autógyártó a partnereik közé tartozik, egyetlen kivétellel.

A BYD nem ügyfelünk, mivel saját akkumulátorgyártással rendelkezik, így a CATL egyik fő versenytársának számít

– fogalmazott.

A debreceni üzemben tavaly már megkezdődött az akkumulátormodulok összeszerelése, amely mintegy 3 milliárd forint árbevételt eredményezett.

Szilágyi Balázs tájékoztatása szerint az idei évben kilencjegyű euróbevétel realizálódhat, a cellagyártás elindulása után pedig ennek többszörösére számítanak.

A cellagyártás azért is kulcsfontosságú, mert a magasabb hazai hozzáadott érték döntően ehhez a tevékenységhez kötődik. A sorozatgyártás indítását 2026 első negyedévének végére vagy a második negyedév elejére ütemezték.

A nagyüzemi termelés elrajtolását több tényező is hátráltatja. A legjelentősebb akadály, hogy a hatóság egyelőre nem fogadta el a vállalat immár harmadszor módosított környezethasználati engedélykérelmét. A CATL az új beadványban az eredeti tervekhez képest 43 százalékkal alacsonyabb környezetterhelést, az ivóvízfelhasználás harmadára csökkentését és a fajlagos energiafogyasztás kétharmadára mérséklését vállalja. A környezethasználati engedély megszerzése után azonban több területen ismét el kell indítani az engedélyeztetési eljárásokat, ami további hónapokkal tolhatja ki a termelés felfutását.

