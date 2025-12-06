  • Megjelenítés
Aggasztó adatok érkeztek a magyar kórházakból: minden tizedik betegnél kórházi fertőzés üti fel a fejét bizonyos műtétek után
Aggasztó adatok érkeztek a magyar kórházakból: minden tizedik betegnél kórházi fertőzés üti fel a fejét bizonyos műtétek után

Portfolio
A kórházi fertőzések terén mérsékelt előrelépés történt, valódi áttörésre továbbra is várni kell, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) friss beszámolójából. Míg a műtéti beavatkozásokat követő fertőzések aránya valamelyest mérséklődött, az intenzív terápiás osztályokon továbbra is minden hatvanadik ápolási napra jut egy nozokomiális (kórházi eredetű) infekció - számolt be a Népszava.

A péntek hajnalban közzétett 2024-es statisztikákat egy szakmai egyeztetésen elemezte Surján Orsolya országos tisztifőorvos, Szondi Zita, az Országos Kórházi Főigazgatóság egészségügyi ellátórendszerért felelős főigazgató-helyettese, valamint Kopcsóné Németh Irén, a Honvédkórház higiéniai szakértője.

Az országos tisztifőorvos hangsúlyozta, hogy a statisztikai mutatókat több tényező együttesen befolyásolja. Nemcsak a megelőző intézkedések hatékonysága számít, hanem az ellátott páciensek kockázati profilja is. Emellett az is meghatározó, mennyire alaposan tárják fel és jelentik az intézmények a fertőzéses eseteket. A járványügyi statisztika azért is tűnhet kedvezőtlenebbnek,

mert ma már azokat az eseteket is rögzíteni kell, amikor tünetmentes betegeknél azonosítanak multirezisztens kórokozókat.

A tavalyi évben az adatszolgáltatásban részt vevő egészségügyi intézményekben 157 posztoperatív sebfertőzést dokumentáltak, szemben a 2023-ban regisztrált 215 esettel. A műtéti fertőzés előfordulási gyakorisága így 3,3 százalékról 2,9 százalékra csökkent. Ez kedvező irányú elmozdulás, ugyanakkor az érsebészeti és vastagbélműtétek esetében továbbra is minden tizedik páciensnél jelentkezik valamilyen fertőzés.

Ezeknél a beavatkozásoknál 10–11 százalék közötti fertőzési arányt mértek, ami egyes európai országok átlagértékének több mint a kétszerese.

Az intenzív terápiás egységek adatai első ránézésre kedvezőtlenek: 2024-ben 256 fertőzést jelentettek, míg az előző évben 176 esetet rögzítettek. A részletesebb elemzés azonban árnyalja a képet, mivel mind a kezelt betegek száma, mind az összes ápolási napok mennyisége számottevően nőtt. Az ezer ápolási napra vetített fertőzésszám mindkét évben 15,8 volt, tehát a relatív mutató változatlan maradt.

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint 2023-hoz képest 15 százalékkal több kézfertőtlenítő fogyott átlagosan egy ápolási napon. A szakmai találkozón azt is bejelentették, hogy az NNGYK iránymutatása alapján a kormányhivatalok kéthetente végeztek ellenőrzéseket a kórházi infekciókontroll területén. Emellett az Országos Kórházi Főigazgatósággal közösen olyan szakmai protokollokat dolgoztak ki, amelyek a megelőzés hatékonyságának további javítását szolgálják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

