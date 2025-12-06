Átadták a Prima Primissima Díjakat

A korábban már bejelentett Prima díjasok közül magyar építészet kategóriában Kertész András Tibor építészmérnök, egyetemi tanár; magyar oktatás és köznevelés kategóriában Pataki Klára gyógypedagógus; magyar sport kategóriában Biros Péter olimpiai bajnok vízilabdázó; magyar tudomány kategóriában Gósy Mária nyelvész, fonetikus kapta a Prima Primissima elismerést. Magyar népművészet és közművelődés kategóriában Fábián Éva népiének-tanár, énekes, mesemondó előadóművész; magyar ismeretterjesztés és média kategóriában Szám Katalin újságíró; magyar irodalom kategóriában Visky András író, drámaíró; magyar képző- és iparművészet kategóriában Gaál József festő-, grafikus- és szobrászművész, az MKE egyetemi docense nyerte el a Prima Primissima Díjat. Magyar zeneművészet kategóriában Záborszky Kálmán karmester, gordonkaművész, a Szent István Filharmonikusok igazgatója; magyar színház-, film- és táncművészet kategóriában pedig Vári Éva színművész vehette át az egyenként 20 millió forinttal járó, kiemelkedő elismerést.
Az ugyancsak 20 millió forinttal járó Közönségdíjat a Cantemus kóruscsalád kapta.
A huszonkét éve alapított díj átadó ünnepségén Csányi Péter, az OTP Bank Nyrt. vezérigazgatója köszöntötte a meghívottakat.
A Prima Primissima célja ugyanaz, mint amikor Demján Sándor megalapította 2003-ban, elismerni azokat, akik példát mutatnak, akik munkájukkal másokat is arra inspirálnak, hogy a saját területükön a legjobbra törekedjenek
- mondta. Ebben az évben is csaknem 900 jelölés érkezett a rangos elismerésre, ami világosan jelzi, hogy mennyi tehetség, szorgalom és elhivatottság él ebben az országban - tette hozzá. "Tavaly jelentősen megemeltük a díjazás összegét, és ezzel nem csupán a díj presztízsét erősítettük, hanem azt is kifejeztük, hogy az erkölcsi elismerés mellett a méltó anyagi megbecsülés is fontos számunkra" - mutatott rá Csányi Péter.
Hiszünk abban, hogy a díj nem lezár egy életpályát, hanem ösztönöz a további alkotásra, kutatásra, tanításra vagy éppen a sportteljesítményre
- hangsúlyozta Csányi Péter a gálaesten, amelyen jelen volt Lévai Anikó, a kormányfő felesége, Pintér Sándor belügyminiszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter, Freund Tamás, az MTA elnöke, valamint Áder János és Schmitt Pál volt köztársasági elnök is.
Mint Csányi Péter fogalmazott, a kategóriánkénti három Prima-díjazott mind egyformán győztes, ami közös mindannyiukban, az a tehetség, a szorgalom és az ebből eredő teljesítmény. Az elismerés nemcsak a díjazottakat illeti, hanem azokat is, akik támogatták, segítették őket - mondta. Az idei év különösen büszkévé tehet bennünket, magyarokat, hiszen a magyar irodalom a világ figyelmének középpontjába került, miután a 2012-es Prima Primissima díjas Krasznahorkai László irodalmi Nobel-díjat kap - hangsúlyozta, hozzátéve: ahogy 2023-ban a tudományban Karikó Katalin és Krausz Ferenc Nobel-díjai mutatták meg, hogy a magyar tudás világszinten is meghatározó, most a magyar irodalom emelkedett ugyanarra a rangra. "A Prima díjakkal a magyar vállalkozók hajtanak fejet a nemzetünket előre vivő szellemi, kulturális és sportteljesítmények előtt. Ezzel is azt üzenjük, hogy az értékteremtésnek sok formája van, de közös bennük a tehetség, a kitartás és az alkotás, a cél elérésébe vetett hit" - hangsúlyozta köszöntőjében Csányi Péter.
A pénteki gálaesten többek között az előző évek Prima és Prima Primissima díjasai, valamint korábbi Megyei Prima díjasok léptek fel.
A 2003-ban alapított díj célja, hogy megőrizze a magyar értelmiség szellemi eredményeit, hogy elősegítse a hazai tudomány, művészet, kultúra és sport fejlődését egy hatalomtól és politikától független kitüntető cím adományozásával, amelynek megkérdőjelezhetetlen értéke van a közvélemény szemében.
A díjat gondozó alapítványhoz érkező jelölésekből minden évben kategóriánként három, összesen 30 nevet választ ki a hattagú kuratórium. A Prima Primissima Közönségdíjjal járó 20 millió forint felajánlója a Prima Primissima alapító Demján Sándor özvegye, Demján Sándorné Lídia.
Címlapkép: Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója beszédet mond a Prima Primissima díjátadó gálán a Müpában, MTI Fotó/Balogh Zoltán
