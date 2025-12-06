Az EU felszámolását követeli Elon Musk, miután bírságot kapott a cége

Musk szombaton élesen bírálta a döntést az X-en.
Az EU-t fel kellene számolni, és vissza kellene adni a szuverenitást az egyes országoknak, hogy a kormányok jobban képviselhessék népüket
– írta, majd hozzátette: "AbolishTheEU". A vállalkozó azt is közölte, hogy a bírság nemcsak a platformot, hanem őt személyesen is érinti.
Marco Rubio külügyminiszter szerint a bírság "nemcsak az X elleni támadás, hanem az összes amerikai technológiai platform és az amerikai nép elleni támadás külföldi kormányok részéről". Howard Lutnick kereskedelmi miniszter úgy fogalmazott, hogy a DSA célja a szólásszabadság, valamint az amerikai technológiai vállalatok elfojtása.
JD Vance alelnök már a bírság bejelentése előtt kijelentette, hogy az EU-nak a szólásszabadságot kellene támogatnia, ahelyett hogy amerikai vállalatokat támadna. Brendan Carr, a Szövetségi Kommunikációs Bizottság elnöke úgy fogalmazott:
Európa ismét büntet egy sikeres amerikai techcéget azért, mert sikeres amerikai techcég.
Thomas Reigner, a Bizottság szóvivője a pénteki sajtótájékoztatón hangsúlyozta,
hogy a döntésnek semmi köze a tartalommoderáláshoz.
Kijelentette, hogy az eljárás kizárólag az uniós polgároknak járó átláthatósági előírások betartatásáról szól.
A Bizottság döntése három területre terjed ki:
- az X úgynevezett "kék pipájának" megtévesztő jellegére,
- a hirdetési adattár elégtelen átláthatóságára,
- valamint arra, hogy a platform nem biztosít megfelelő hozzáférést a kutatók számára a nyilvános adatokhoz.
A testület közleménye szerint az X "hitelesített fiók" jelzése félrevezeti a felhasználókat, mivel bárki megvásárolhatja a státuszt anélkül, hogy a vállalat érdemben ellenőrizné a fiók mögött álló személy kilétét. Ez a gyakorlat a Bizottság szerint fokozottan kiteszi a felhasználókat a csalásoknak és a rosszindulatú szereplők manipulációinak.
Címlapkép forrása: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images
