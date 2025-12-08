Nagy bejelentés a BKK-tól: jönnek a vadiúj buszok egy kedvelt budai vonalon

További új, modern dízel csuklós autóbuszok érkeztek a főváros járműflottába: hétfőtől öt új Mercedes-Benz Citaro busz a Széll Kálmán tér és Gazdagrét között közlekedő 139-es járaton kezdte meg útját - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) hétfőn az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében érkező új Mercedes-Benz Citaro buszok nemcsak alacsony padlósak, kényelmesek és biztonságosak, hanem a legkorszerűbb közlekedésbiztonsági technológiákkal is támogatják a sofőrök munkáját: holttérfigyelő, tolatókamera, táblafelismerő rendszer és éberségfigyelő segíti a biztonságos vezetést.

A BKK megrendelésére 2027-ig 330 új busszal újul meg a fővárosi közösségi közlekedés. Ezek közül öt hétfőtől közlekedik a 139-es vonalán - írták.

Az új autóbuszokkal 2027-re a fővárosi buszállomány csaknem 90 százalékát korszerű Euro 5-ös, vagy annál modernebb hajtásrendszerű autóbusz teszi majd ki. Ezzel évente közel 8 ezer tonnával kevesebb káros anyag kerül lokálisan Budapest levegőjébe - mutattak rá.

A társaság közölte: 2025-ben eddig 145 új busz állt forgalomba.

