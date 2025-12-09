  • Megjelenítés
Bejelentették a szörnyű hírt: 2025-ben történik meg az, amitől a tudósok évek óta tartanak
Bejelentették a szörnyű hírt: 2025-ben történik meg az, amitől a tudósok évek óta tartanak

Portfolio
Az idei év szinte biztosan a valaha mért második vagy harmadik legmelegebb esztendő lesz a Földön – közölte az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata.

Az adatokat a COP30 klímacsúcsot követően hozták nyilvánosságra, ahol a kormányoknak nem sikerült megállapodniuk az üvegházhatású gázok kibocsátásának érdemi csökkentéséről. A tárgyalásokat tovább nehezítette a feszült geopolitikai helyzet: az Egyesült Államok visszalépett korábbi vállalásaitól, több ország pedig a szén-dioxid-kibocsátás mérséklését célzó intézkedések gyengítésére törekedett.

A C3S előrejelzése szerint 2025 lesz annak az első hároméves időszaknak a záróéve, amelyben a globális átlaghőmérséklet már meghaladta az iparosodás előtti, 1850–1900 közötti szinthez képest az 1,5 Celsius-fokos emelkedést.

Ezek a mérföldkövek nem elvont számok – az éghajlatváltozás gyorsuló ütemét tükrözik

– mondta Samantha Burgess, a C3S klímastratégiai vezetője a Reuters hírügynökség szerint.

A szélsőséges időjárás idén is súlyosan érintette a világ különböző régióit. A Kalmaegi tájfun múlt hónapban több mint kétszáz halálos áldozatot követelt a Fülöp-szigeteken, míg Spanyolországban három évtizede nem látott, pusztító erdőtüzek tomboltak - emlékeztet a hírügynökség.

Az elmúlt tíz év mindegyike a mérések kezdete óta regisztrált tíz legmelegebb esztendő közé tartozott – emlékeztetett korábban a Meteorológiai Világszervezet.

Az 1,5 fokos határ a 2015-ös párizsi klímaegyezményben vállalt kulcsfontosságú célkitűzés. A tudományos konszenzus szerint e szint betartásával a globális felmelegedés legsúlyosabb következményei még elkerülhetők lennének.

