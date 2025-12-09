Beszáll a Bolt az önvezető járművekbe: jövőre indulnak az európai tesztek

A Stellantis és a Bolt közösen készül önvezető járművek európai bevezetésére, az úttesztek már 2026-ban indulnak - írja a Reuters.

A partnerség keretében a Stellantis kifejezetten erre a célra fejlesztett autonóm járműplatformjait integrálják a Bolt hálózatába.

A rendszer több mint 200 millió ügyfelet szolgál ki ötven országban, köztük huszonhárom uniós tagállamban.

A bevezetés szakaszos lesz. A prototípusoktól és kísérleti flottáktól fokozatosan jutnak el az ipari méretű gyártásig, amelyet 2029-re terveznek elindítani. A felek szorosan együttműködnek az európai szabályozó hatóságokkal, hogy a technológia megfeleljen a régió biztonsági, kiberbiztonsági és adatvédelmi előírásainak.

A Stellantis az úgynevezett AV-Ready platformjait biztosítja a projekthez, konkrétan az eK0 közepes méretű furgont és az STLA Small platformot. Ezeket a megoldásokat Level 4 szintű autonóm vezetésre tervezték, vagyis a jármű meghatározott körülmények között emberi vezető nélkül is képes közlekedni.

Az autógyártó augusztusban felfüggesztette korábbi, Level 3 szintű vezetéstámogató programját. A döntést költségokokkal, technológiai nehézségekkel és a fogyasztói érdeklődéssel kapcsolatos bizonytalanságokkal indokolták.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images