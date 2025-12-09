  • Megjelenítés
Civilizációs megsemmisülés fenyeget? - Keményen visszaszólt Európa legerősebb országának vezetője
Civilizációs megsemmisülés fenyeget? - Keményen visszaszólt Európa legerősebb országának vezetője

Friedrich Merz német kancellár kedden határozottan visszautasította a Trump-kormányzat új nemzetbiztonsági stratégiájának Európát bíráló megállapításait, hangsúlyozva, hogy a demokrácia megvédésére az európaiak önállóan is képesek.

Az amerikai adminisztráció múlt héten közzétett nemzetbiztonsági stratégiája szerint a kontinens civilizációs megsemmisüléssel néz szembe. A dokumentum Európa-szerte sokkoló hatást váltott ki, mivel az amerikai kormány azzal vádolta meg az európai kormányokat, hogy aláássák a demokratikus folyamatokat.

Merz a Rajna-vidék–Pfalz tartományban tett látogatása során újságíróknak azt mondta, hogy bizonyos amerikai megállapítások érthetők és felfoghatók, de európai nézőpontból vannak olyan kijelentések is, amelyeket egyszerűen nem tudnak elfogadni.

A kancellár szerint nincs szükség arra, hogy az Egyesült Államok meg akarja menteni a demokráciát Európában.

Úgy fogalmazott, ha valóban ilyen veszély fenyegetne, az európai országok önállóan is képesek lennének kezelni a helyzetet.

Merz elismerte, hogy az európai államoknak újjá kell építeniük évtizedek óta elhanyagolt haderejüket, ami miatt védelmi szempontból erősen függnek az Egyesült Államoktól.

A kancellár kiemelte, hogy a legfontosabb kérdés az, mindez milyen következményekkel jár a transzatlanti biztonsági együttműködésre nézve. Hangsúlyozta: ez az új helyzet csak megerősíti abban az álláspontjában, hogy Európának, így Németországnak is sokkal függetlenebbé kell válnia az Egyesült Államoktól a biztonságpolitika terén.

Trump a frászt hozta Európára, lépett Zelenszkij a béketervvel kapcsolatban - Háborús híreink kedden

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images

