Civilizációs megsemmisülés fenyeget? - Keményen visszaszólt Európa legerősebb országának vezetője

Az amerikai adminisztráció múlt héten közzétett nemzetbiztonsági stratégiája szerint a kontinens civilizációs megsemmisüléssel néz szembe. A dokumentum Európa-szerte sokkoló hatást váltott ki, mivel az amerikai kormány azzal vádolta meg az európai kormányokat, hogy aláássák a demokratikus folyamatokat.
Merz a Rajna-vidék–Pfalz tartományban tett látogatása során újságíróknak azt mondta, hogy bizonyos amerikai megállapítások érthetők és felfoghatók, de európai nézőpontból vannak olyan kijelentések is, amelyeket egyszerűen nem tudnak elfogadni.
A kancellár szerint nincs szükség arra, hogy az Egyesült Államok meg akarja menteni a demokráciát Európában.
Úgy fogalmazott, ha valóban ilyen veszély fenyegetne, az európai országok önállóan is képesek lennének kezelni a helyzetet.
Merz elismerte, hogy az európai államoknak újjá kell építeniük évtizedek óta elhanyagolt haderejüket, ami miatt védelmi szempontból erősen függnek az Egyesült Államoktól.
A kancellár kiemelte, hogy a legfontosabb kérdés az, mindez milyen következményekkel jár a transzatlanti biztonsági együttműködésre nézve. Hangsúlyozta: ez az új helyzet csak megerősíti abban az álláspontjában, hogy Európának, így Németországnak is sokkal függetlenebbé kell válnia az Egyesült Államoktól a biztonságpolitika terén.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Sebastian Gollnow/picture alliance via Getty Images
