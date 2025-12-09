  • Megjelenítés
Drasztikus változás jön az EU-ban: rászállnak a harmadik országokra
Üzlet

Drasztikus változás jön az EU-ban: rászállnak a harmadik országokra

MTI
Az Európai Bizottság jelentősen megerősíti az Európai Unióba importált élelmiszerekre, állati és növényi eredetű termékekre vonatkozó ellenőrzéseket - jelentette be a brüsszeli testület kedden.

Várhelyi Olivér egészségügyi és állatjóléti biztos ismertette azokat az intézkedéseket, amelyek célja az uniós határellenőrzések és a harmadik országokban végzett vizsgálatok hatékonyságának növelése.

A bizottság szerint a lépések biztosítják, hogy az uniós polgárok továbbra is élvezhessék a legmagasabb szintű élelmiszer-biztonságot, miközben az európai termelők egyenlő versenyfeltételek mellett működhetnek globális versenytársaikkal szemben.

A tájékoztatás szerint a következő években jelentősen, 50 százalékkal növelik a nem uniós országokban végzett vizsgálatok számát, valamint gyakoribbá teszik az uniós határállomások ellenőrzését annak megállapítására, hogy a tagállamok megfelelően végzik-e a felügyeletet.

Emellett szigorúbb és gyakoribb vizsgálatok várhatók azoknál a termékeknél és származási országoknál, amelyeknél a múltban szabálytalanságokat állapítottak meg.

Még több Üzlet

Orbán Viktor belengette, vadonatúj támogatásra készül a kormány

Súlyos ára lehet a békének: veszélybe kerülhet Európa jövője

Emelkednek az amerikai tőzsdék a fontos döntés előtt

A bizottság támogatást nyújt a tagállamoknak a vizsgálatok végrehajtásához, és egy külön uniós munkacsoportot is létrehoz az importellenőrzések hatékonyságának javítására, különös tekintettel a növényvédőszer-maradványok vizsgálatára, az élelmiszer- és takarmánybiztonságra, valamint az állatjóléti követelmények betartására.

A tervek között szerepel továbbá mintegy ötszáz tagállami hatósági munkatárs képzése, valamint

az importált termékekben előforduló, az EU-ban betiltott veszélyes növényvédő szerekre vonatkozó szabályok frissítése,

összhangban a nemzetközi normák legutóbbi módosításaival.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eldöntötte a Kreml, milyen sorsot szán Európának - Nyíltan elmondták, mit tervez Oroszország
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Gyengültek az amerikai indexek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility