Itt a nagy brüsszeli bejelentés: új szabályok jönnek, amelyek minden európai család asztalát érintik

Az Európai Bizottság új intézkedéscsomagot jelentett be az uniós élelmiszer-, állat- és növényimportok ellenőrzésének megerősítésére, miután lezárult az importellenőrzésekről szóló végrehajtási párbeszéd az érintett ágazati szereplőkkel. A lépések célja, hogy az EU fenntartsa a világ egyik legszigorúbb élelmiszer-biztonsági rendszerét,

és garantálja, hogy a harmadik országokból érkező termékek ugyanazon egészségügyi és növény-egészségügyi szabályoknak feleljenek meg, mint az uniós előállítású áruk.

A legfontosabb intézkedések között szerepel, hogy a következő két évben 50 százalékkal növelik a harmadik országokban végzett auditok számát, miközben az uniós tagállamok ellenőrzési szintje változatlan marad. Emellett 33 százalékkal több vizsgálatot tartanak majd a határállomásokon, hogy megbizonyosodjanak arról: a tagállamok az uniós előírásoknak megfelelően végzik a belépő áruk ellenőrzését.

Az Európai Bizottság szigorúbb megfigyelést rendel el a nem megfelelő termékek és országok esetében, és szükség esetén emeli a vizsgálatok gyakoriságát.

A tervek között szerepel egy külön uniós munkacsoport felállítása is, amely a növényvédőszer-maradékokra, az élelmiszer- és takarmánybiztonságra, valamint az állatjóllétre fókuszál, és összehangolt uniós ellenőrzési akciókat készíthet elő bizonyos importtermékekre. Az Európai Bizottság

emellett támogatást nyújt a tagállamoknak a többletenergiát igénylő ellenőrzések végrehajtásához, és mintegy 500 nemzeti szakember számára biztosít képzést az élelmiszerlánc-hatósági ellenőrzések szabályairól.

A bejelentés kitér arra is, hogy frissülnek azok a szabályok, amelyek meghatározzák, milyen feltételek mellett engedhető be olyan áru, amely veszélyesnek minősített, az EU-ban betiltott növényvédő szerek nyomait tartalmazza. Ezek az új normák igazodnak a nemzetközi standardok legutóbbi módosításaihoz.

Várhelyi Olivér egészségügyi és állatjóléti biztos a bejelentés során úgy fogalmazott: „Az EU-ba kerülő élelmiszerek biztonságának védelme az egyik legfontosabb feladatom. Ez nemcsak az uniós, hanem az importált termékekre is vonatkozik.” Hozzátette: az új intézkedések „tovább erősítik és modernizálják az EU már ma is robusztus ellenőrzési rendszerét”, ami szerinte közvetlen előnyt jelent majd az európai fogyasztóknak, gazdálkodóknak és vállalkozásoknak.

Címlapkép forrása: Portfolio