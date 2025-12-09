Karácsonyi díszítés miatt börtönbe kerülhetnek a magyarok: ezt az egy dolgot soha ne tegyék

Kiemelték, a karácsonyi időszakban sokan díszítik otthonukat lézeres fényvetítőkkel, vagy használnak ilyen eszközöket az ünneplés során, de azt kevesen tudják, hogy ezek nem megfelelő használata kockázatot jelenthet a légi közlekedés biztonságára, megzavarhatja a pilóták látását.
A magyar léginavigációs szolgáltató, a HungaroControl tapasztalatai szerint a karácsonyi időszakban megszaporodnak a lézeres zavarások. A pilóták rendszeresen jelzik, hogy a földről érkező lézersugár zavarta meg őket repülés közben. Szabad szemmel úgy tűnhet, hogy az ég felé irányított lézerfények pár méter után kialszanak, de valójában rendkívül nagy távolságra is eljutnak - írták.
Bárány Ákos, a HungaroControl kommunikációs és marketing igazgatója a közleményben kifejtette,
a lézerfényt akár több kilométeres magasságban is észlelhetik a pilóták.
Egyetlen rosszul elhelyezett lézersugár is ronthatja a légi járműveket vezető pilóták látási viszonyait, ami kockázatot jelent. Hozzátette, a pilóták lézerfénnyel történő megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül, így bűncselekménynek számít, az elkövetőket pedig akár szabadságvesztéssel is sújthatják. A légi járművek személyzete rendszeresen jelenti ezeket az eseteket, a panaszokat a társaság hivatalból továbbítja az illetékes hatóságoknak.
A HungaroControl arra kéri a lakosságot, hogy a lézeres fényvetítőket kizárólag a házak falára irányítsák, semmiképp se az égbolt felé. A fény irányát érdemes esténként ellenőrizni.
A közleményben kitértek arra, hogy a HungaroControl az idén is megerősített kapacitásokkal készül az ünnepekre. A tavaly decemberi időszakban 80 405 légi járművet kezeltek a társaság szakemberei, idén 10 százalékos emelkedésre számítanak.
