Kész, vége: betiltották a közösségi média használatát ebben az országban
MTI
A világ országai közül elsőként Ausztráliában lépett hatályba a 16 év alattiakra vonatkozó tilalom a közösségi média használatában.

Anthony Albanese miniszterelnök kormánya a helyi idő szerint szerdán hatályba lépett törvénnyel a fiatalokat olyan kockázatoktól, illetve jelenségektől kívánja megvédeni, mint a kibertérben történő zaklatás és a médiatartalmak ártalmas fogyasztása.

Saját szavai szerint ezzel "a normális gyermekkort" is vissza akarja adni nekik, hogy ne "a képernyőt pörgessék folyamatosan".

A szabályozás által érintett korosztályba tartozók a jövőben nem rendelkezhetnek saját fiókkal a nagy közösségi médiaplatformokon. Ez egyebek között az Instagramot, a Tiktokot, a Snapchatet, a Facebookot és a Youtube-ot érinti. Az egyes médiacégeknek egy év állt rendelkezésükre az életkor-ellenőrzés bevezetésére. Szabálysértés esetén súlyos pénzbírságok szabhatók majd ki.

Kivételt képeznek az üzenetküldő szolgáltatások, mint például a Whatsapp, az elektronikus levelezés, az online játékok és a különböző oktatási szolgáltatások.

A szabályozás bírálói aránytalanul szigorúnak tartják a tilalmat, és benyújtottak egy keresetet ellene a legfelsőbb bíróságon.

Sokan meg vannak győződve arról, hogy a tizenévesek a tiltás hatására egyszerűen áttérnek más szolgáltatások használatára, amelyeken az ellenőrzést könnyebb kikerülni. Albanese nemrég elismerte, hogy ugyan a törvény "nem tökéletes", de segíteni fog megmenteni a fiatalok életét.

