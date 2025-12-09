Kizárólagos állami kézbe kerül a kritikus infrastruktúra: a 4iG eladta a műsorszóró vállalatát

A 4iG Távközlési Holding Zrt. értékesíti az országos lefedettségű országos műsorszóró infrastruktúrát tulajdonló és üzemeltető 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. 100%-os üzletrészét. A vevő a Pro-M Professzionális Mobil és Hálózati Szolgáltató Zrt.
A 4iG Műsorszóró Infrastruktúra Kft. országos földfelszíni hálózatán analóg rádió műsorszórást (AM és FM), valamint digitális televízió műsorszórást (DVB-T, DVB-T2) folytat. Partnerei az országos közszolgálati és kereskedelmi csatornák, valamint a regionális, illetve helyi médiaszolgáltatók.
A társaság összesen 137 telephelyből álló kritikus infrastruktúrát tulajdonol, amelynek része 90 saját tulajdonú adótorony is. Mindez kiemelt szerepet játszik a lakossági riasztásban és a veszélyhelyzeti kommunikációban is.
A társaság portfóliójába több jelentős létesítmény tartozik. Ide sorolható a Széchenyi-hegyi Országos Mikrohullámú Központ (OMK), amely a televízió- és rádióműsorok szórásának és szétosztásának központi helyszíne. Szintén a vállalat tulajdonában van a Kárpát-medence teljes területét lefedő sugárzási kapacitással rendelkező solti középhullámú rádióadó állomás és torony. A portfólió része továbbá a tárnoki mérőállomás is, amely a különböző FM rádióadók minőségi paramétereinek elemzését végzi, valamint méri és rögzíti a DVB-T/T2 csatornák jelszintjeit és sávszélességeit. Az állomás emellett adatokat fogad és dolgoz fel több távvezérelt mérési helyről. A telephely fontos nemzetközi szerepet is betölt, hiszen többek között a SpaceCom és az IAI számára az AMOS műhold magyarországi monitoringállomásaként működik.
Emellett a társaság üzemelteti az NMHH tulajdonában lévő Országos Légiriasztási Rendszert, amely egy esetleges vészhelyzet esetén minden TV-s és rádiós frekvencián keresztül képes az M1 televízió és a Kossuth Rádió adásával a teljes lakosság elérésére. Havaria helyzetekben a hálózat kulcsfontosságú szerepet tölt be a katasztrófavédelmi, honvédelmi és lakossági kommunikációs feladatok ellátásában.
A tranzakcióval kizárólagos állami tulajdonba kerül az országos földfelszíni rádiós- és televíziós műsorszórás biztosítása, illetve a tevékenységhez szükséges, összesen 137 telephelyből álló – ezek között 90 saját tulajdonú adótornyot is magában foglaló – kritikus infrastruktúra, továbbá az Országos Légiriasztási Rendszer üzemeltetése is.
A tranzakció összhangban van a 410/2024. (XII. 20.) Kormányrendeletben meghatározott célkitűzésekkel, mely előírja, hogy az állami feladatokat ellátó távközlési és műsorszóró infrastruktúrák egy kézben, összehangolt módon biztosítsák a közszolgálati műsorok, a lakossági riasztás és a veszélyhelyzeti kommunikáció folyamatos, magas rendelkezésre állású működését.
A társaság értékesítésével a 4iG Csoport újabb lépést tesz annak érdekében, hogy racionalizálja a meghatározó üzleti tevékenységéhez nem illeszkedő hírközlési infrastruktúra-portfólióját - áll a 4iG közleményében, Hozzáteszik, hogy a tulajdonosváltást követően a társaság a jövőben is zavartalanul biztosítja a díjmentesen, hűségidő és előfizetési díj nélkül szabadon elérhető mindigTV műsorszolgáltatást a One Magyarország kínálatában.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Olyan mesterterv készül, amitől komoly löketet kapna a brit gazdaság
Nagy szerepet szánnak a nyugdíjpénzeknek.
Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!
Megjelent a friss adat.
Drasztikus jóslat érkezett: ha ez megtörténik, soha többé nem lesz havazás Magyarországon
A hómennyiség csökkenése gyakorlatilag visszafordíthatatlan.
Magyar üzleti misszió indult Moszkvába – energia és gyógyszeripar a fókuszban
Cél a jó startpozíció.
A Ford és a Renault közösen fog elektromos autót gyártani Európában
2028 elején kerülhet piacra az első modell.
Döntött Trump az Nvidia kínai chipértékesítéseiről, de egy komoly feltételt szabott
A H200-as mesterségesintelligencia-chipekre vonatkozóan.
Fellélegezhet Európa? - Szembement a törvényhozás a Pentagon tervével
Két éven belül így is komoly változások lesznek.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!