Magyar üzleti misszió indult Moszkvába – energia és gyógyszeripar a fókuszban
Magyar üzleti misszió indult Moszkvába – energia és gyógyszeripar a fókuszban

A Telex értesülései szerint a Mol, az MVM és a Richter képviselői is tagjai lesznek annak a magyar delegációnak, amely üzleti megbeszélésre utazik Moszkvába.

A tegnapi napon Orbán Viktor magas szintű delegációval utazott Törökországba, ahol egy magas szintű országok közötti csúcsot tartottak - tudhattuk meg a miniszterelnöktől. A találkozón a török elnökkel az aktuális regionális és globális kérdésekről is tárgyaltak, így szóba került a háború és az energiaellátás ügye, mely kapcsán Magyarországon fontos partnere Törökország - emelte ki Orbán.

A megbeszéléseket követően a delegáció nagyobb része visszaindult Magyarországra. Azonban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook posztjából azt is tudhatjuk, hogy a küldöttség egy része nem Budapestre, hanem Moszkvába repült:

a szankciók nem lesznek mindig velünk, így készen kell állnunk, hogy jó startpozíciót fogjunk az új időszakban. Ezért megyünk most egy nagy üzleti-vállalati delegációval Moszkvába.

A magyar híroldal értesülései szerint a Mol, az MVM és a Richter képviselői is ott lesznek a delegációban. December elsején a parlamenti meghallgatását követően Szijjártó Péter újságírói kérdésekre válaszolva arról beszélt, hogy az orosz energetikai cégeket érintő szankciók alapjaiban rendezhetik át a régió energiapiacát. "A szankciók miatt a tulajdonosi struktúra is nagyban át fog alakulni ebben a szektorban. És érdekeltek lehetnek-e magyar cégek? Igen, érdekeltek lehetnek, hiszen Magyarországon van két olyan vállalat is, amelyek a regionális piacon is meg tudnak jelenni" - emelte ki.

Azt már akkor sejteni lehetett, hogy energetikai oldalról a Mol és az MVM jöhet szóba, hiszen méretükből fakadóan ez a két cég bír regionális súllyal. Ehhez csatlakozik most a Richter gyógyszeripari vállalat is.

Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook

