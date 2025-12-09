  • Megjelenítés
Új gyógyszerrel törne be a Pfizer az elhízás elleni csodaszerek piacára
Új gyógyszerrel törne be a Pfizer az elhízás elleni csodaszerek piacára

A Pfizer exkluzív, globális együttműködési és licencmegállapodást kötött egy kínai gyógyszergyártóval egy korai szakaszban lévő fogyókúrás gyógyszer fejlesztésére - írja a Bloomberg.

A megállapodás a YP05002 nevű készítmény fejlesztésére, gyártására és forgalmazására vonatkozik.

A szer egy kis molekulájú, úgynevezett GLP-1 receptor agonista, amely jelenleg az első fázisú klinikai vizsgálati szakaszban tart a krónikus elhízás kezelése területén.

A szerződés értelmében a Fosun Pharmaceutical leányvállalata, a YaoPharma befejezi a folyamatban lévő első fázisú klinikai vizsgálatot. Ezt követően a Pfizer kizárólagos licencet kap a gyógyszer további fejlesztésére, gyártására és világszintű forgalmazására.

A YaoPharma 150 millió dollár előzetes kifizetésben részesül. Emellett a fejlesztési mérföldkövek elérésekor akár 1,94 milliárd dollárig terjedő további összegekre is jogosult lehet, valamint az értékesítés után lépcsőzetes jogdíjakat kaphat, amennyiben a készítmény megkapja a forgalomba hozatali engedélyt.

Bár Kína egyelőre csupán töredékét adja a mintegy 150 milliárd dollárra becsült globális piacnak, a hazai fejlesztésű készítmények és az olcsóbb generikumok jelentősen javíthatják ezeknek a gyógyszereknek az elérhetőségét és megfizethetőségét.

