Újabb céget vesz meg a 4iG

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) 90 százalékos üzletrészt vásárol a menedzselt adatátviteli szolgáltatások egyik vezető szolgáltatójában, a Mobil Adat Kft.-ben. Az akvizíció célja, hogy stratégiai IoT/M2M és távközlési kompetenciákkal bővítse a 4iG Csoport digitális szolgáltatási ökoszisztémáját, különös tekintettel az online pénztárgépek, automaták, e-töltők és okosmérők adatkommunikációjára – közölte a 4iG.

A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) 90 százalékos üzletrészt vásárol az IoT adatkommunikációs technológiákra specializálódott Mobil Adat Távközlési és Informatikai Szolgáltató Kft.-ben (Mobil Adat). A szerződés értelmében a 4iG IT a Mobil Adat Holding Zrt.-től és a SHOAL Vagyonkezelő Zrt.-től egyaránt 45-45 százalékos tulajdonrészt szerez a hatósági jóváhagyásokat követően.

A Mobil Adat Kft. fő tevékenysége a biztonságos adatkommunikáció:

online pénztárgépek, POS-berendezések, töltőállomások, automaták és más, valós idejű adatkapcsolatot igénylő IoT-eszközök adatkommunikációjának biztosítása. A vállalat a saját fejlesztésű, felhőalapú integrált SIM és IoT menedzsment platformra épülő, rugalmas és skálázható technológiai megoldásokat kínál, technológiai tanácsadást és fejlesztési támogatást nyújt partnereinek.

„A menedzselt adatátviteli és IoT-szolgáltatások integrációjával olyan portfóliót építünk, amely a szenzoroktól az adatközpontig képes egységes, nagy rendelkezésre állású megoldásokat nyújtani ügyfeleinknek. Az akvizíció a vállalatcsoporton belül is jelentős keresztértékesítési lehetőségeket teremt: a Mobil Adat specializált IoT-megoldásai jól kiegészítik a One Magyarország távközlési és felhőszolgáltatásait, amelyeket így még szélesebb körben és hatékonyabban tudunk érvényesíteni” – mondta Radó Gábor, a 4iG Informatikai Zrt. vezérigazgatója.

A Mobil Adat SIM-kártya menedzsment és dedikált M2M megoldások területén szerzett több mint egy évtizedes szakértelme kiegészíti a 4iG Csoport telekommunikációs és IT-rendszerintegrációs szolgáltatásait, a cég technológiai megoldásai pedig szervesen illeszkednek a 4iG IT ügyfélkapcsolati és rendszerintegrációs szolgáltatásaihoz. A bővülő portfólió új lehetőségeket nyit az ipari, önkormányzati és intézményi adatkommunikációs felhasználásokban: stabilabb adatkapcsolatokat nyújthat különösen a flottairányítási, közmű- és biztonsági rendszerek esetében. A Mobil Adat fejlett SIM- és IoT menedzsment platformja a felvásárlást követően cégcsoportszinten is integrálható lesz, támogatva a One Magyarország jövőbeli IoT-szolgáltatásait, valamint a digitális infrastruktúra további fejlesztését – közölte a 4iG.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images