10-20 éven belül az űrből irányíthatják a mesterséges intelligenciát

Jeff Bezos és Elon Musk űripari cégei az űrbe telepített mesterségesintelligencia-adatközpontokon dolgoznak, amelyek hosszabb távon leválthatják a földi létesítményeket.

Jeff Bezos űripari vállalata, a Blue Origin már több mint egy éve azon a technológián dolgozik, amely lehetővé tenné, hogy a mesterséges intelligencia adatközpontjait az űrben helyezzék el – írta szerdán a Wall Street Journal bennfentes forrásokra hivatkozva.

Eközben Elon Musk cége, a SpaceX a Starlink műholdak továbbfejlesztett változatával tervez AI-számítási kapacitásokat üzemeltetni. A fejlesztést egy olyan részvényeladási csomag részeként kínálják, amely akár 800 milliárd dollárra értékelheti a vállalatot.

Az űrbeli adatközpontok ötlete egyre vonzóbb a technológiai óriásvállalatok számára, mivel a földi létesítmények egyre több áramot és hűtővizet igényelnek.

Az Amazon alapítója, Jeff Bezos októberben azt jósolta, hogy tíz–húsz éven belül gigawatt kapacitású adatközpontok épülhetnek az űrben. Szerinte a folyamatosan rendelkezésre álló napenergia miatt ezek idővel felülmúlják majd földi társaikat.

"A következő néhány évtizedben képesek leszünk az űrben a földi adatközpontok költségei alá menni" – mondta Bezos. "Ezeket az óriási számítási klasztereket jobb lesz az űrben megépíteni, mert ott a napenergia éjjel-nappal elérhető. Nincsenek felhők, nincs eső, nincs időjárás."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images