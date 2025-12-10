A Fed kamatdöntését várja a piac, bizonytalanság a tőzsdéken

Az európai tőzsdék vegyesen zártak, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC-40 0,4 százalékkal került lejjebb, az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett, míg a Stoxx 600 szintén 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot.

Az amerikai indexek szintén felemás elmozdulásokkal várják a Fed kamatdöntését, a Dow 0,4 százalékot, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalékot veszített értékéből.