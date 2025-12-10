A Fed kamatdöntését várja a piac, bizonytalanság a tőzsdéken

Vegyes elmozdulások a tőzsdéken
Az európai tőzsdék vegyesen zártak, a DAX 0,1 százalékot esett, a CAC-40 0,4 százalékkal került lejjebb, az FTSE-100 0,1 százalékot emelkedett, míg a Stoxx 600 szintén 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot.
Az amerikai indexek szintén felemás elmozdulásokkal várják a Fed kamatdöntését, a Dow 0,4 százalékot, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalékot veszített értékéből.
Csak a Telekom mozdult ma nagyobbat
Kivárás jellemzi az európai és az amerikai tőzsdéket a Fed esti kamatdöntése előtt, a BUX tegnapi záróértékén fejezte be a kereskedést.
Öt év lejtmenet, 80 százalék zuhanás után kitörés előtt ez az olcsó részvény!
Évek óta tart a tőzsdei rali, ennek ellenére vannak olyan részvények, amiknek az árfolyama egyre lejjebb zuhan. Most mutatunk egy olyat, ami már 2021 januárja, vagyis közel 5 év óta esik, és elveszítette az értékének 80 százalékát, de most jöhet benne a fordulat. Persze, ennek is van köze Donald Trumphoz.
Kivárás
Az este 8 órakor érkező kamatdöntés előtt alig mozdulnak a tőzsdék Amerikában. A Dow 0,3 százalékos pluszban van, az S&P 500 stagnál, a Nasdaq pedig 0,3 százalékkal került lejjebb a kereskedés eddigi részében.
Itt a 2026-os szuperlista: hatalmas hozamot várnak a profik ennél a 3 részvénynél
Közeleg 2026, a profi befektetők és elemzők pedig sorra teszik meg azzal kapcsolatos tétjeiket, hogy mely részvények lehetnek az új esztendő nagy nyertesei. Ezúttal a Goldman Sachs elemzői mutattak 3 olyan papírt, amelyek hatalmas felértékelődési potenciállal rendelkeznek. Lássuk a listát!
A kamatdöntésre vár a piac az USA-ban is
Kis eséssel indul a kereskedés az amerikai tőzsdéken, a Dow stagnál, az S&P 500 0,1 százalékot esett, a Nasdaq pedig 0,3 százalékos mínuszban van. A tőzsdék az elmúlt napokban vegyes mozgásokat produkáltak, miközben a befektetők várták a Fed idei utolsó, kulcsfontosságú ülését. A Fed várhatóan harmadik alkalommal is negyed százalékponttal csökkenti az alapkamatot, a piacok mintegy 90%-os valószínűséggel jeleznek kamatcsökkentést. Ennél is fontosabbak lesznek viszont a jegybanki üzenetek.
Javul a hangulat
Az amerikai piacnyitás felé közeledve vegyesre váltottak a mozgások az európai tőzsdéken, a DAX és a CAC továbbra is 0,5, illetve 0,3 százalékos mínuszban van, viszont a FTSE 100 már felpattant, 0,4 százalékos emelkedés mutat, és az összeurópai Stoxx 600 is minimális, 0,1 százalékos pluszban van.
Mától kezdve már photoshoppolni is lehet a ChatGPT-ben
Az Adobe szerdán bejelentette, hogy a Photoshopot, az Adobe Expresst és az Acrobatot közvetlenül integrálja a ChatGPT-be, így ezeket az OpenAI chatbotján belül lehet használni.
Egy zseniális ajándék a karácsonyfa alá azoknak, akik egyet előrébb lépnének a pénzügyekben
Egy karácsonyi ajándéknak is kiváló pénzügyi és befektetési témájú könyvet ajánlunk olvasóink figyelmébe.
Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron
Karácsony alkalmából ismét különleges akcióval kedveskedünk olvasóinknak: december 1-jén útnak indított kampányunk keretében fél áron adjuk a Signature PRO előfizetésünket, ráadásul két hónapra. Most még inkább megéri csatlakozni az előfizetők táborához, akik egyedi elemzésekben, máshol nem megtalálható online befektetői rendezvényekben, ingyenes konferenciabelépőkben, különleges tartalmakban részesülnek. És amit ígérhetünk régi és új előfizetőinknek is: folyamatosan fejlesztjük előfizetői tartalmainkat, formátumainkat, hamarosan újabb bejelentésekkel érkezünk.
Esés a tőzsdéken
Esnek az európai tőzsdék a mai kereskedésben, a DAX 0,5 százalékot, a CAC 0,4 százalékot gyengült, míg a FTSE 100 0,1 százalékos pluszban van.
A magyar tőzsde ugyancsak gyengélkedik, a BUX 0,4 százalékot esett. A hazai részvényindexet az OTP és a Mol húzza lefelé, előbbi 0,7 százalékot, utóbbi 0,6 százalékot gyengült, míg a Richter 0,3 százalékos pluszban van, a Magyar Telekom pedig 1,3 százalékot emelkedett.
A 4iG teljesen bekebelezi az ACE Networköt
A 4iG bejelentette, hogy leányvállalata, a 4iG Informatikai Zrt. részvény adásvételi szerződést írt alá az ACE Network további 30 százalékos részvénycsomagjának megszerzésére.
Bombasikernek indult, most viszont chiphiány fenyegeti a Nintendo új konzolját
Meredeken esnek a Nintendo részvényei, mivel a memóriachipek árrobbanása veszélyezteti az új Switch 2 konzol nyereségességét és a keresletet - számolt be a Bloomberg.
Létszámbővülést hozhat az AI a Wall Streeten
A pénzügyi szolgáltató cégek kétharmadánál létszámbővülést hozhat a mesterséges intelligencia bevezetése, miközben az ágazatban a következő években inkább emelkedő költségekre számítanak egy friss felmérés szerint - számolt be a Bloomberg.
Kis esés Európában
Enyhe esés látszik az európai tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékot esett, a CAC 0,3 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékot gyengült. A milánói börze 0,5 százalékot, a madridi piac pedig 0,2 százalékot esett.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
A nemzetközi piacokon a befektetők a Fed esti kamatdöntését várják, így csak mérsékeltek a mozgások a tőzsdéken - ebben az óvatos hangulatba illik bele a magyar piac oldalazása.
Elszállnak a JP Morgan költségei, megijedtek a befektetők a hírtől
A JPMorgan Chase 2026-os működési költségei várhatóan elérik a 105 milliárd dollárt, ami meghaladja az elemzői várakozásokat - írja a Reuters. A hír jelentős esést okozott a bank részvényeinek a piacán kedden: 4,7%-os mínuszban zártak a papírok.
Újabb céget vásárol a 4iG
A 4iG Informatikai Zrt. (4iG IT) adásvételi megállapodást kötött az Equilor Alapkezelővel az általa kezelt Central European Opportunity Magántőkealap tulajdonában lévő a FaceKom 100 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról.
Folytatódik a rali, történelmi csúcsot döntött az ezüst
Az arany árfolyama szerdán stagnál, miközben a befektetők a Federal Reserve soron következő kamatdöntésére és Jerome Powell jegybankelnök várható jelzéseire várnak, ezzel szemben az ezüst tovább döntögette rekordjait, és unciánként 60 dollár felett maradt.
Kiderült, hogyan akadályozza meg az Nvidia, hogy a legértékesebb AI-chipek rossz kezekbe kerüljenek
Az Nvidia olyan helymeghatározó technológiát fejlesztett, amellyel azonosítani tudja, hogy grafikus processzorai melyik országban működnek. Az újítás segíthet megakadályozni, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztésére használt chipek kitiltott országokba kerüljenek.
Kivárás
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,4 százalékkal került lejjebb, a S&P 500 0,1 százalék mínuszban zárt, míg a Nasdaq 0,2 százalék pluszban fejezte be a napot.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel esés látszik, a Nikkei 0,18 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,08 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,37 százalékos mínuszban van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,13 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,09 százalékot eshet, míg a FTSE 0,15 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,01 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,02 százalékot eshet.
Mi várható makro fronton?
Ma hajnalban érkezik a kínai infláció, majd az Egyesült Államokban a heti jelzáloghitel-igénylések adnak friss képet a lakáspiaci aktivitásról. A nap csúcspontja azonban egyértelműen a Federal Reserve kamatdöntése lesz: a piacok már szinte teljes bizonyossággal áraznak egy 25 bázispontos vágást, így sokkal fontosabb lesz Jerome Powell elnök esti sajtótájékoztatója, amelyből a 2026 eleji kamatpályára lehet majd következtetni. Az amerikai költségvetési egyenlegről szóló beszámoló is ekkor jelenik meg, ami pedig a vámbevételek hatásairól ad képet majd.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 45,4 százalékos elmozdulással a PX index áll az élen, a sereghajtó 9,1 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 56,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 6,9 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 60,7 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|47 560,29
|-0,4%
|0,2%
|1,2%
|11,8%
|7,1%
|58,2%
|S&P 500
|6 840,51
|-0,1%
|0,2%
|1,7%
|16,3%
|13,0%
|86,2%
|Nasdaq
|25 668,69
|0,2%
|0,4%
|2,4%
|22,2%
|19,7%
|107,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|50 655,1
|0,1%
|2,7%
|0,8%
|27,0%
|29,4%
|88,9%
|Hang Seng
|25 434,23
|-1,3%
|-2,5%
|-3,1%
|26,8%
|24,6%
|-4,0%
|CSI 300
|4 598,22
|-0,5%
|1,0%
|-1,7%
|16,9%
|15,9%
|-7,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 162,65
|0,5%
|1,9%
|2,5%
|21,4%
|18,8%
|81,1%
|CAC
|8 052,51
|-0,7%
|-0,3%
|1,3%
|9,1%
|7,7%
|45,2%
|FTSE
|9 642,01
|0,0%
|-0,6%
|-0,4%
|18,0%
|15,4%
|46,9%
|FTSE MIB
|43 574,5
|0,3%
|0,5%
|1,5%
|27,5%
|26,1%
|98,3%
|IBEX
|16 734,5
|0,1%
|1,6%
|5,2%
|44,3%
|39,3%
|103,2%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|108 570,2
|0,6%
|-1,1%
|1,2%
|36,9%
|36,0%
|166,9%
|ATX
|5 129,53
|0,6%
|1,1%
|7,9%
|40,0%
|42,1%
|92,1%
|PX
|2 559,36
|1,4%
|2,0%
|5,5%
|45,4%
|49,3%
|158,4%
|Magyar blue chipek
|OTP
|33 830
|0,5%
|-1,6%
|4,2%
|56,0%
|54,3%
|163,5%
|Mol
|2 930
|0,5%
|-0,7%
|0,3%
|7,3%
|10,3%
|41,8%
|Richter
|9 680
|1,9%
|-0,2%
|-1,7%
|-6,9%
|-9,5%
|28,7%
|Magyar Telekom
|1 726
|-1,6%
|-1,9%
|-3,0%
|35,5%
|31,8%
|354,2%
|Nyersanyagok
|WTI
|58,4
|-1,1%
|-0,7%
|-3,5%
|-19,4%
|-14,9%
|28,3%
|Brent
|61,98
|-0,9%
|-0,8%
|-2,6%
|-17,1%
|-14,5%
|26,6%
|Arany
|4 218,6
|0,8%
|1,0%
|5,5%
|60,7%
|58,1%
|128,3%
|Devizák
|EURHUF
|383,8500
|-0,2%
|0,8%
|-0,3%
|-6,7%
|-6,7%
|7,6%
|USDHUF
|330,0800
|-0,3%
|0,6%
|-0,8%
|-16,9%
|-15,1%
|11,8%
|GBPHUF
|438,9150
|-0,3%
|1,4%
|0,2%
|-11,8%
|-11,8%
|10,9%
|EURUSD
|1,1629
|0,0%
|0,2%
|0,5%
|12,3%
|9,8%
|-3,7%
|USDJPY
|155,8550
|0,0%
|0,0%
|1,8%
|-0,8%
|3,2%
|49,6%
|GBPUSD
|1,3298
|-0,1%
|0,7%
|1,1%
|6,2%
|3,9%
|-0,7%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|92 695
|2,3%
|1,5%
|-10,2%
|-1,8%
|-4,9%
|399,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,17
|0,4%
|2,4%
|1,8%
|-8,9%
|-0,8%
|342,6%
|10 éves német állampapírhozam
|2,82
|-0,5%
|3,9%
|7,3%
|19,3%
|33,1%
|-565,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,96
|-0,6%
|-1,1%
|0,3%
|5,1%
|6,6%
|205,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: NanoStockk
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Szigorúbb ellenőrzésre számíthatnak az Egyesült Államokba utazók: nem mindegy, mit posztolsz a Facebookon, Instán
Akár öt évnyi közösségimédia-előzményt is kérhetnek a vízumhoz.
Ez a Boeing éve lesz? Hat év után először lenyomhatja az Airbust
Egy mérőszámban legalábbis.
Százakat tesz utcára a Pfizer
Svájcban.
Öt év lejtmenet, 80 százalék zuhanás után kitörés előtt ez az olcsó részvény!
Most érdemes figyelni!
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Indulhat a nagy roham az ingyenpénzért – 40 ezer család érintett
Mire lehet elég a 2,5 millió forint?
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!