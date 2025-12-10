  • Megjelenítés
Amerikai államügyészek figyelmeztettek techóriásokat: veszélyes lehet, amit a mesterségesintelligencia-chatbotok mondanak
Üzlet

Amerikai államügyészek figyelmeztettek techóriásokat: veszélyes lehet, amit a mesterségesintelligencia-chatbotok mondanak

Portfolio
Tizenhárom technológiai óriás, köztük a Microsoft, a Meta, a Google és az Apple figyelmeztetést kapott amerikai államügyészek egy csoportjától, mert szerintük a cégek mesterségesintelligencia-chatbotjai törvénysértő, téveszméket erősítő válaszokat adhatnak.
Tizenhárom technológiai óriásvállalat, köztük a Microsoft, a Meta, a Google és az Apple figyelmeztetést kapott amerikai államügyészek egy csoportjától. Az államügyészek egy szerdán nyilvánosságra hozott levélben arra figyelmeztettek, hogy

a cégek chatbotjainak "téveszméket keltő válaszai" akár sérthetik az egyes államok törvényeit.

A levél aláírói szerint a chatbotok időnként "bátorítják a felhasználók téveszméit", ami mentális egészségügyi kockázatot jelenthet gyerekek és felnőttek számára egyaránt. Példaként olyan sajtóhíreket idéztek, amelyek szerint egy tinédzser öngyilkossági terveiről egy mesterséges intelligenciának vallott.

Az államügyészek felszólították a vállalatokat, hogy tegyék lehetővé termékeik független vizsgálatát. Hangsúlyozták, hogy az állami és szövetségi hatóságoknak is hozzá kellene férniük ezeknek az ellenőrzéseknek az eredményeihez.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio

