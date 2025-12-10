  • Megjelenítés
FONTOS Kiszivárgott a legújabb ukrajnai béketerv: ez sokaknak nem fog tetszeni - Trump állítólag Magyarország ellenállására is számít
Áttörés a rákkezelésben: az egyik legagresszívebb daganatos betegség ellen találtak hatásos fegyvert
Üzlet

Áttörés a rákkezelésben: az egyik legagresszívebb daganatos betegség ellen találtak hatásos fegyvert

Portfolio
A BE-CAR7 névre keresztelt új génterápia a korábban gyógyíthatatlannak számító T-sejtes akut limfoblasztos leukémiában (T-ALL) szenvedő betegek 64 százalékánál teljesen kiirtotta a betegséget egy korai klinikai vizsgálatban. A világelső eljárás donor fehérvérsejtekből hoz létre rendkívül célzott, rákpusztító immunsejteket, amelyek áttörést jelenthetnek ebben a ritka és agresszív ráktípusban.

Egy új kísérleti génterápiás kezeléssel teljesen gyógyítható vált az egyik legagresszívabb daganatos megbetegedés. Az akut limfoblasztos leukémia (ALL) a fehérvérsejtek éretlen formáinak túlzott elszaporodásával járó, agresszív daganatos megbetegedés, amely főként a limfociták kóros fejlődéséből ered. 

Ez a leggyakoribb gyermekkori leukémia, és a csontvelőben kiszorítja a normál vérképző sejteket, ami vérszegénységhez, fertőzésekhez és vérzékenységhez vezethet.

Az IFL Science beszámolója szerint az új terápia első résztvevője a 16 éves brit Alyssa Tapley volt, akinek leukémiája sem a kemoterápiára, sem a csontvelő-transzplantációra nem reagált. A család gyakorlatilag kifogyott a lehetőségekből, amikor felajánlották számára a kísérleti kezelést. A többlépcsős BE-CAR7-terápia során egészséges donor fehérvérsejtjeit módosítják úgy, hogy egyetemes, a beteg immunrendszere és az alkalmazott gyógyszerek elől egyaránt „láthatatlan” sejtekké váljanak.

A génmódosított sejtek ezután egy speciális receptor, a CAR segítségével célzottan felismerik és elpusztítják a rákos T-sejteket.

Még több Üzlet

Évekig húzódó per után végre döntés született: komoly bírságot varrt az EU az Intel nyakába

Csődbe ment az ország, most újra az IMF kezében van a sorsuk

Kiderült, melyik online bevásárló platform a legfenntarthatóbb a digitális karbonlábnyom szerint

A technológia lényege, hogy a donor sejtekből eltávolítják a kulcsfontosságú felszíni receptorokat (CD7, CD52), majd egy módosított vírus segítségével olyan genetikai elemmel látják el őket, amely képessé teszi a ráksejtek azonosítására.

A kezelést követő ideális forgatókönyv szerint a beteg szervezetében a módosított sejtek négy héten át pusztítják a leukémiát, majd egy csontvelő-transzplantáció révén újraépül az immunrendszer.

Tapley esetében ez a folyamat tökéletesen működött: 2022 óta tünetmentes, és visszatérhetett a mindennapi élethez.

A módszer hatékonyságát most egy nagyobb, fázis 1-es klinikai vizsgálat is megerősítette, amelyben tíz beteg – nyolc gyermek és két felnőtt – vett részt.

A kutatók szerint 82 százalékuknál sikerült „nagyon mély remissziót” elérni, amely lehetővé tette a csontvelő-transzplantációt, és a páciensek 64 százaléka jelenleg is betegségmentes, közülük néhányan már három éve.

Ez különösen jelentős eredmény egy olyan leukémiatípus esetében, amelyre eddig alig létezett hatékony terápiás lehetőség.

A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eljárás összetett és kockázatos: nem minden beteg élte túl a kezelést, és a csontvelő-transzplantációt követő hosszú immunrekonstrukció miatt a fertőzések elleni védelem kritikus fontosságú. A résztvevő családok mégis vállalták a megterhelő folyamatot, mivel a kezelés súlyos állapotban adott esélyt a túlélésre. A szakemberek szerint a BE-CAR7 az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy az immunterápiák – és különösen a CAR-T típusú személyre szabott beavatkozások – képesek gyökeresen átalakítani a vérképzőszervi daganatok kezelését.

A bíztató eredményeknek köszönhetően további tíz beteg kezelése kapott finanszírozást, miközben a kutatócsoport a terápia hozzáférhetővé tételén és biztonságosabbá tételén dolgozik. Független szakértők szerint a most publikált adatok – amelyeket a New England Journal of Medicine közölt, és az Amerikai Hematológiai Társaság kongresszusán is bemutattak – mérföldkövet jelentenek: azt mutatják, hogy a korábban kilátástalannak hitt esetek egy része ma már reális eséllyel gyógyítható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility