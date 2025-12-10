Áttörés a rákkezelésben: az egyik legagresszívebb daganatos betegség ellen találtak hatásos fegyvert

Egy új kísérleti génterápiás kezeléssel teljesen gyógyítható vált az egyik legagresszívabb daganatos megbetegedés. Az akut limfoblasztos leukémia (ALL) a fehérvérsejtek éretlen formáinak túlzott elszaporodásával járó, agresszív daganatos megbetegedés, amely főként a limfociták kóros fejlődéséből ered.
Ez a leggyakoribb gyermekkori leukémia, és a csontvelőben kiszorítja a normál vérképző sejteket, ami vérszegénységhez, fertőzésekhez és vérzékenységhez vezethet.
Az IFL Science beszámolója szerint az új terápia első résztvevője a 16 éves brit Alyssa Tapley volt, akinek leukémiája sem a kemoterápiára, sem a csontvelő-transzplantációra nem reagált. A család gyakorlatilag kifogyott a lehetőségekből, amikor felajánlották számára a kísérleti kezelést. A többlépcsős BE-CAR7-terápia során egészséges donor fehérvérsejtjeit módosítják úgy, hogy egyetemes, a beteg immunrendszere és az alkalmazott gyógyszerek elől egyaránt „láthatatlan” sejtekké váljanak.
A génmódosított sejtek ezután egy speciális receptor, a CAR segítségével célzottan felismerik és elpusztítják a rákos T-sejteket.
A technológia lényege, hogy a donor sejtekből eltávolítják a kulcsfontosságú felszíni receptorokat (CD7, CD52), majd egy módosított vírus segítségével olyan genetikai elemmel látják el őket, amely képessé teszi a ráksejtek azonosítására.
A kezelést követő ideális forgatókönyv szerint a beteg szervezetében a módosított sejtek négy héten át pusztítják a leukémiát, majd egy csontvelő-transzplantáció révén újraépül az immunrendszer.
Tapley esetében ez a folyamat tökéletesen működött: 2022 óta tünetmentes, és visszatérhetett a mindennapi élethez.
A módszer hatékonyságát most egy nagyobb, fázis 1-es klinikai vizsgálat is megerősítette, amelyben tíz beteg – nyolc gyermek és két felnőtt – vett részt.
A kutatók szerint 82 százalékuknál sikerült „nagyon mély remissziót” elérni, amely lehetővé tette a csontvelő-transzplantációt, és a páciensek 64 százaléka jelenleg is betegségmentes, közülük néhányan már három éve.
Ez különösen jelentős eredmény egy olyan leukémiatípus esetében, amelyre eddig alig létezett hatékony terápiás lehetőség.
A kutatók ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy az eljárás összetett és kockázatos: nem minden beteg élte túl a kezelést, és a csontvelő-transzplantációt követő hosszú immunrekonstrukció miatt a fertőzések elleni védelem kritikus fontosságú. A résztvevő családok mégis vállalták a megterhelő folyamatot, mivel a kezelés súlyos állapotban adott esélyt a túlélésre. A szakemberek szerint a BE-CAR7 az egyik legerősebb bizonyíték arra, hogy az immunterápiák – és különösen a CAR-T típusú személyre szabott beavatkozások – képesek gyökeresen átalakítani a vérképzőszervi daganatok kezelését.
A bíztató eredményeknek köszönhetően további tíz beteg kezelése kapott finanszírozást, miközben a kutatócsoport a terápia hozzáférhetővé tételén és biztonságosabbá tételén dolgozik. Független szakértők szerint a most publikált adatok – amelyeket a New England Journal of Medicine közölt, és az Amerikai Hematológiai Társaság kongresszusán is bemutattak – mérföldkövet jelentenek: azt mutatják, hogy a korábban kilátástalannak hitt esetek egy része ma már reális eséllyel gyógyítható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Jó hírrel állt elő a Citigroup
Élénkül az M&A-piac, ez jót tesz a banknak.
Hatalmas a torlódás az Árpád hídon, az 1-es villamos sem jár
Egy kamion és két személyautó ütközött össze.
Bombasikernek indult, most viszont chiphiány fenyegeti a Nintendo új konzolját
Meredeken emelkednek az árak.
Létszámbővülést hozhat az AI a Wall Streeten
Mégsem veszi el a munkát?
Sürgős figyelmeztetést adott ki Kínára az IMF
A növekedési kilátásokat ezzel együtt feljebb húzta.
2009 óta nem látott aggodalom látszik a kötvénypiacokon
Megszűnik az olcsó pénz időszaka.
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Vegyesen teljesítenek a blue chipek.
Viszlát T1041, üdv 08E - Új korszak a jogviszony-bejelentésben
2026. január 1-jével egy jelentős változás lép életbe a foglalkoztatói adminisztrációban: a jól ismert T1041-es jogviszony bejelentő nyomtatvány átadja helyét a 08E adatlapnak. A bejelentő
A Labubuk jósolhatják meg a következő válságot?
A Labubuk iránti növekvő érdeklődést több szakértő a gazdasági bizonytalanság jelzőjeként értelmezi, mivel ilyenkor a háztartások a nagy kiadások helyett olcsóbb, de érzelmileg értékes
Támogatás jöhet napelemes tárolókra hamarosan
Vissza nem térítendő támogatás indul hamarosan, melyből a háztartások a napelemekhez kapcsolódó tárolót telepíthetnek. A programra szánt keretösszeg 100 milliárd forint, egy igénylő 2,5 m
A dollárválság mítosza: miért nem rendült meg a dollár iránti bizalom?
A 2025 első félévében látványosan gyengülő dollár valóban a globális bizalom megrendülését jelzi, vagy inkább átmeneti piaci folyamatok eredménye? A gyengülő árfolyam, úgy tűnik, nem.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.