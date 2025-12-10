Döntött a Fed: mutatjuk, hogy reagálnak a tőzsdék

Tovább emelkednek az amerikai indexek Jerome Powell tájékoztatója alatt, a Dow már 1,1 százalékos, a Nasdaq 0,3 százalékos, az S&P 500 pedig 0,6 százalékos pluszban áll.

A friss előrejelzés szerint a növekedésre és az inflációra is optimistább lett a jegybank. 2026-ra sokkal erősebb növekedést, de alacsonyabb, bár még mindig cél feletti inflációt vár, mint korábban. A kamatpálya viszont nem változott.