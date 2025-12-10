Ez a Boeing éve lesz? Hat év után először lenyomhatja az Airbust

Guillaume Faury, az Airbus vezérigazgatója szerdán elismerte, hogy a cég várhatóan alulmarad az idei megrendelési versenyben a Boeinggel szemben.
Az amerikai gyártó hat év után először végezhet az élen,
amihez jelentős lökést adtak az Egyesült Államok és más országok közötti vámvitákkal összefüggő kereskedelmi megállapodások. A Boeing január és november között 908 nettó megrendelést könyvelhetett el, míg az Airbus 700-at. Az amerikai gyártó sikerét elsősorban a nagy hatótávolságú 787-es típus iránti erős kereslet hajtotta.
Faury a France Inter rádiónak elmondta, hogy az Airbus ugyanakkor továbbra is vezet a leszállított gépek számában és a teljesítetlen megrendelések állományában.
"Öt éven át mi vezettünk a megrendelésekben, így a rendelési állományunk jóval meghaladja fő versenytársunkét. Az viszont igaz, hogy őket segítette az amerikai elnök a vámtárgyalások során, ahol a repülőgép-megrendelések a kereskedelmi viták rendezésének részévé váltak" – fogalmazott a vezérigazgató. Elemzők szerint több légitársaság, különösen Ázsiában, kifejezetten az Egyesült Államokkal fennálló kereskedelmi feszültségek enyhítése érdekében adott le Boeing-megrendeléseket az idei évben.
Faury a Kínából várt nagy megrendeléssel kapcsolatban közölte, hogy egyelőre nem számít több száz repülőgépre szóló új szerződésre. Az Airbus szerdán jelentette be, hogy Peking jóváhagyta 120 korábban megrendelt gép leszállítását. Iparági források szerint a vállalat akár egy 500 gépes kínai megrendelésben reménykedett, miközben Peking a Boeinggel is hasonló volumenű üzletről tárgyal. A vezérigazgató arról is beszámolt, hogy befejeződött az A320-as család gépeit érintő szoftverfrissítés. Végül mintegy 4000 repülőt kellett javítani, a korábban jelzett 6000 darab helyett.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
