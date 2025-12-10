Hatástalanítanák a készpénzgyilkos fegyvert az európai nagyhatalomnál

A jövő évi költségvetés tervezetében – amelyet december 31-ig kell elfogadni – a kormányzó Olasz Testvérek frakciója olyan módosítást javasolt, amely
10 000 euróig legalizálná a készpénzes tranzakciókat, feltéve, hogy az 5 000 eurót meghaladó összegek után egységesen 500 eurós illetéket fizetnek.
A párt törvényhozói szerint az intézkedés lehetővé tenné, hogy a külföldi turisták – akik gyakran nagy összegű készpénzzel érkeznek Olaszországba – többet költsenek luxuscikkekre. Úgy vélik, a javaslat segítene abban is, hogy a feketegazdaságban lévő pénzek visszakerüljenek a legális gazdaságba.
Úgy véljük, hogy Olaszországban régóta jelentős mennyiségű készpénz hever, amelyet egy szerény, 500 eurós hozzájárulással be lehetne csatornázni a legális gazdaságba
– mondta Marco Osnato, a képviselőház pénzügyi bizottságának elnöke.
Matteo Gelmetti szenátor, a javaslat egyik fő támogatója szerint a magasabb készpénzes tranzakciós határ segítené a külföldi látogatókat, valamint az őket kiszolgáló szállodákat, éttermeket és üzleteket is. Azt is állította, hogy ez "egy módja annak, hogy az állam pénzhez jusson", bár a lehetséges bevételeket nem becsülte meg.
Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter, a koalíciós Liga párt tagja egyelőre nem foglalt nyilvánosan állást a módosítással kapcsolatban. Véleménye azonban nagyban befolyásolhatja a javaslat sorsát.
Az ellenzéki pártok szerint viszont a rendszer csupán az adócsalókat és az illegális tevékenységet folytatókat jutalmazná. Attól tartanak, hogy a be nem vallott vagy törvénytelenül szerzett jövedelmeket így csekély adó megfizetésével lehetne elkölteni.
Az Európai Unió a pénzmosás elleni küzdelem részeként 2027. január 1-jétől egész Európára kiterjedő, 10 000 eurós felső határt vezet be a cégek közötti készpénzes fizetésekre. A tagállamoknak azonban lehetőségük lesz ennél alacsonyabb limitet is megállapítani.
Az elmúlt években az olasz reformerek – köztük Mario Draghi korábbi miniszterelnök – a digitális fizetések ösztönzésével próbálták visszaszorítani a készpénzhasználatot. Céljuk az volt, hogy mérsékeljék az ország hatalmas feketegazdaságát és az elburjánzó adócsalást. Meloni pártja és szövetségesei ugyanakkor erős támogatottságot élveznek a kisvállalkozók körében, akik nehezen viselik az olasz adóterheket.
Meloni három évvel ezelőtti hivatalba lépése után az egyik első intézkedéseként 1 000 euróról 5 000 euróra emelte a vállalkozások készpénzes tranzakcióinak törvényes felső határát. Megpróbálta eltörölni azt a kötelezettséget is, hogy a kisvállalkozásoknak el kell fogadniuk a digitális fizetéseket, és lehetővé akarta tenni, hogy a 60 euró alatti tranzakcióknál készpénzt követelhessenek. Brüsszel figyelmeztetése után azonban visszakozott, mivel a terv ellentétes lett volna Olaszország vállalásaival.
Az Istat statisztikai hivatal becslése szerint Olaszország feketegazdaságának értéke 2023-ban 217 milliárd euró volt, ami a GDP 10,2 százalékának felel meg, és 7,5 százalékkal haladja meg a 2022-es szintet. Ebből mintegy 20 milliárd euró származott illegális tevékenységekből, a fennmaradó rész pedig olyan gazdasági tevékenységekből, amelyek elvileg legálisak, de az adórendszeren kívül zajlanak – például be nem jelentett munkavállalók foglalkoztatásából vagy készpénzben fizetett, be nem vallott bérleti díjakból.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kiderült, hogyan akadályozza meg az Nvidia, hogy a legértékesebb AI-chipek rossz kezekbe kerüljenek
Hamarosan kereskedelmi forgalomba kerülhet a funkció.
Kirobbant az újabb háborús konfliktus: félmillió ember menekül a harcok elől
Megint zúgnak a rakéták, sokan meghaltak.
Bejelentette Ukrajna: sikeres ellentámadásba kezdtek, kitolják az oroszokat Pokrovszkból
Kisebb siker a frontvonalon - ezt állítja legalábbis az ukrán katonai vezetés.
YouTube-sztárba szállhatunk be a tőzsdén - Most indul egy új szórakoztatóipari óriás sztorija?
A kérdés, hogy ki tudnak-e lépni az egyslágeres szerepből.
Megtámadták Moszkvát: órákon át dolgoztak a védelmi erők – Nem kímélték az orosz fővárost
Több hullámban érkezett a csapás.
Kiosztotta Donald Trumpot a pápa: "megpróbálja szétszakítani, ami összetartozik"
Ezt a Fehér Ház aligha hagyja majd szó nélkül.
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
"Nincs elég erőnk, nincs elég támogatásunk."
Szétszakadt a magyar társadalom
Magasabb a Gini-index.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az AI-láz árnyoldala: kilőttek a technológiai cégek CDS-felárai
Az elmúlt hónapokban látványos és szokatlan mozgások jelentek meg a hitelkockázati piacokon: több nagy technológiai és különösen AI-érintett vállalat CDS-felára hirtelen, rövid idő alatt
8 éve nem látott szinten a hitelkártya-tartozás
159,6 milliárd forint tartozása volt a magyaroknak a hitelkártyájukon októberben. Nyolc éve nem volt ilyen mértékű ez a tartozás hazánkban. A hitelkártya azonban nem mindig "rossz tartozás".
Hajtunk a bónuszért
Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
"A piac alulbecsli az inflációs tényezőket"
A mai, mindent átszövő globális kereskedelmi feszültségek és a deglobalizálódás jelei nemcsak a nagy világpiacokat rengetik meg – figyelmeztet Tuli Péter. A HOLD Alapkezelő intézményi.
GPS-ektől sportórákig - a Garmin újratervezésének története
A Garmin története tankönyvi példája annak, hogyan omlik össze egy egytermékes üzleti modell - és hogyan lehet mégis újraépíteni egy vállalatot. Volt idő, amikor a Garmin neve egyet jelentet
Meghosszabbított határidők a Technológia Plusz hitelprogramoknál
Marad a 0% kamat, több idő a döntésre.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiszerethetnek a magyarok a Revolutból, csúnya pofon érkezett
A falvakat nem szórja tele ATM-ekkel a litván neobank.
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?
A tulajdonosok egy utolsó reménysugárban bíznak.