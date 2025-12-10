  • Megjelenítés
Hatástalanítanák a készpénzgyilkos fegyvert az európai nagyhatalomnál
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök pártja megduplázná a készpénzes fizetések jogszabályi felső határát, 10 000 euróra emelné azt - írja a Financial Times.

A jövő évi költségvetés tervezetében – amelyet december 31-ig kell elfogadni – a kormányzó Olasz Testvérek frakciója olyan módosítást javasolt, amely

10 000 euróig legalizálná a készpénzes tranzakciókat, feltéve, hogy az 5 000 eurót meghaladó összegek után egységesen 500 eurós illetéket fizetnek.

A párt törvényhozói szerint az intézkedés lehetővé tenné, hogy a külföldi turisták – akik gyakran nagy összegű készpénzzel érkeznek Olaszországba – többet költsenek luxuscikkekre. Úgy vélik, a javaslat segítene abban is, hogy a feketegazdaságban lévő pénzek visszakerüljenek a legális gazdaságba.

Úgy véljük, hogy Olaszországban régóta jelentős mennyiségű készpénz hever, amelyet egy szerény, 500 eurós hozzájárulással be lehetne csatornázni a legális gazdaságba

A Fed kamatdöntését várja a piac, lecsorgás a tőzsdéken

Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

A 4iG eladta műsorszóró infrastruktúrával foglalkozó leányvállalatát az államnak

– mondta Marco Osnato, a képviselőház pénzügyi bizottságának elnöke.

Matteo Gelmetti szenátor, a javaslat egyik fő támogatója szerint a magasabb készpénzes tranzakciós határ segítené a külföldi látogatókat, valamint az őket kiszolgáló szállodákat, éttermeket és üzleteket is. Azt is állította, hogy ez "egy módja annak, hogy az állam pénzhez jusson", bár a lehetséges bevételeket nem becsülte meg.

Giancarlo Giorgetti pénzügyminiszter, a koalíciós Liga párt tagja egyelőre nem foglalt nyilvánosan állást a módosítással kapcsolatban. Véleménye azonban nagyban befolyásolhatja a javaslat sorsát.

Az ellenzéki pártok szerint viszont a rendszer csupán az adócsalókat és az illegális tevékenységet folytatókat jutalmazná. Attól tartanak, hogy a be nem vallott vagy törvénytelenül szerzett jövedelmeket így csekély adó megfizetésével lehetne elkölteni.

Az Európai Unió a pénzmosás elleni küzdelem részeként 2027. január 1-jétől egész Európára kiterjedő, 10 000 eurós felső határt vezet be a cégek közötti készpénzes fizetésekre. A tagállamoknak azonban lehetőségük lesz ennél alacsonyabb limitet is megállapítani.

Az elmúlt években az olasz reformerek – köztük Mario Draghi korábbi miniszterelnök – a digitális fizetések ösztönzésével próbálták visszaszorítani a készpénzhasználatot. Céljuk az volt, hogy mérsékeljék az ország hatalmas feketegazdaságát és az elburjánzó adócsalást. Meloni pártja és szövetségesei ugyanakkor erős támogatottságot élveznek a kisvállalkozók körében, akik nehezen viselik az olasz adóterheket.

Meloni három évvel ezelőtti hivatalba lépése után az egyik első intézkedéseként 1 000 euróról 5 000 euróra emelte a vállalkozások készpénzes tranzakcióinak törvényes felső határát. Megpróbálta eltörölni azt a kötelezettséget is, hogy a kisvállalkozásoknak el kell fogadniuk a digitális fizetéseket, és lehetővé akarta tenni, hogy a 60 euró alatti tranzakcióknál készpénzt követelhessenek. Brüsszel figyelmeztetése után azonban visszakozott, mivel a terv ellentétes lett volna Olaszország vállalásaival.

Az Istat statisztikai hivatal becslése szerint Olaszország feketegazdaságának értéke 2023-ban 217 milliárd euró volt, ami a GDP 10,2 százalékának felel meg, és 7,5 százalékkal haladja meg a 2022-es szintet. Ebből mintegy 20 milliárd euró származott illegális tevékenységekből, a fennmaradó rész pedig olyan gazdasági tevékenységekből, amelyek elvileg legálisak, de az adórendszeren kívül zajlanak – például be nem jelentett munkavállalók foglalkoztatásából vagy készpénzben fizetett, be nem vallott bérleti díjakból.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

