Havas lesz a karácsony? Friss térkép érkezett
A középtávú és mesterséges intelligencia alapú előrejelzések szerint karácsonyig kitarthat az évszakhoz képest enyhébb, borús és ködös idő, kicsi az esélye annak, hogy fehér karácsony lesz – írja az Időkép.

Az anticiklon, amely a hidegpárnás időjárást okozza, felettünk marad a következő időszakban, a magasban a nyugat-délnyugat felől érkező enyhe levegő konzerválja a hideg, nyirkos levegőt a felszín közelében. Így marad a borongós, ködös idő, kevés helyen süthet ki a nap.

A szürke időjárás akár karácsonyig elhúzódhat, jelentős csapadéknak, havazásnak gyakorlatilag nulla az esélye,

úgy tűnik, hogy idén sem lesz havas karácsony Magyarországon

– írja az Időkép.

