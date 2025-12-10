  • Megjelenítés
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Portfolio
A nemzetközi piacokon a befektetők a Fed esti kamatdöntését várják, így csak mérsékeltek a mozgások a tőzsdéken - ebben az óvatos hangulatba illik bele a magyar piac oldalazása.
A reggeli kereskedés első szakaszában esik a magyar tőzsde, a BUX 0,1 százalékkal került lejjebb, így jelenleg 108 491 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Magyar Telekom árfolyama 0,8 százalékkal került feljebb, a Mol árfolyama 0,6 százalékos pluszban van, a Richter árfolyama stagnál, míg az OTP árfolyama 0,5 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben a MBH JZB és a Graphisoft Park indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Magyar Telekom is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
