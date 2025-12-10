Kiderült, hogyan akadályozza meg az Nvidia, hogy a legértékesebb AI-chipek rossz kezekbe kerüljenek

A funkciót az Nvidia az elmúlt hónapokban zárt körben már bemutatta, de egyelőre nem hozta kereskedelmi forgalomba.
Egy olyan, az ügyfelek által telepíthető szoftverről van szó, amely a grafikus processzorok úgynevezett bizalmas számítási képességeire épít. A megoldás az Nvidia szervereivel folytatott kommunikáció késleltetéséből következtet a chip tartózkodási helyére – hasonlóan más internetes szolgáltatások helymeghatározásához.
A vállalat közleménye szerint az új szoftverszolgáltatás lehetővé teszi az adatközpont-üzemeltetők számára, hogy valós időben nyomon kövessék teljes GPU-parkjuk állapotát és leltárát.
A funkció először a legújabb Blackwell-chipeken lesz elérhető, amelyek fejlettebb biztonsági megoldásokat kínálnak, mint a korábbi Hopper- és Ampere-generációk. A cég ugyanakkor vizsgálja, hogyan terjeszthetné ki a szolgáltatást a régebbi processzorokra is.
A fejlesztés a Fehér Ház és mindkét nagy amerikai párt törvényhozóinak elvárásaira reagál. Ők régóta sürgetik azokat a megoldásokat, amelyek megakadályozzák a chipek Kínába és más, korlátozás alá eső országokba való becsempészését. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma több büntetőeljárást is indított kínai kapcsolatokkal rendelkező csempészhálózatok ellen, amelyek állítólag több mint 160 millió dollár értékű Nvidia-chipet próbáltak Kínába juttatni.
A helymeghatározás ugyanakkor Kínában is gyanakvást keltett. Az ország kiberbiztonsági hatósága már be is rendelte az Nvidiát, hogy tisztázza, tartalmaznak-e a termékek olyan hátsó kapukat, amelyeken keresztül az Egyesült Államok megkerülhetné a chipek biztonsági funkcióit.
A feszültség ezen a héten ismét kiéleződött, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: engedélyezné a Blackwell elődjének számító H200-as chip exportját Kínába. Külpolitikai szakértők ugyanakkor kétségbe vonják, hogy a kínai hatóságok egyáltalán megengednék az ottani cégeknek ezeknek a processzoroknak a beszerzését.
Az Nvidia határozottan cáfolja, hogy chipjeiben hátsó kapuk lennének. Szoftverszakértők szerint technikailag megoldható a helymeghatározás úgy is, hogy az ne veszélyeztesse a termékek biztonságát.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
